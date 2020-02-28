Предполагаемая младшая дочь президента РФ Владимира Путина Катерина Тихонова возглавит Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем, который появится в МГУ

Отмечается, что Институт займется фундаментальными и прикладными когнитивными исследованиями и будет финансироваться из программы развития МГУ.

Фото Тихоновой в связи с этой новостью разлетелось по сети. Россияне взорвались от саркастических комментариев и по поводу внешности девушки, и насчет темы с искусственным интеллектом.

Многие отметили, что необычная форма черепа Катерины на фото напомнила им "рептилоида", "гуманоида", а также известного пришельца из американского фильма ужасов "Чужой".

А некоторые россияне предположили, что Путину "как раз не хватает мозгов".

"У дочи тоже мозги утекли?)"

"если своего нет,то искусственный не поможет"

"Кому что не хватает..."

"Будет папе мозги апгрейдить? Безнадёга всё это, там лоботомия нужна, а лучше ампутация."

"морда у нее как реплоида"

"Чучело"

"Она сама на киборга похожа чем то"

"Чо то она на гуманоида похожа.. Яблоко от вишенки не далеко падает. Если папа рептилоид.."

"Не думал что скайнет обретёт столь нелепое воплощение в реальности"

"Ааааааааааа..... Теперь много будет двойников! До скончания века!"

Ранее мы сообщали, Путин поставил точку в скандале с двойниками. Напомним, по версии внимательных пользователей сети, которые тщательно приглядываются к лицу российского лидера на всевозможных мероприятиях, у того имеются порядка шести дублеров. При чем у каждого своя роль. Одни из них в хорошей физической форме, другие блистают культурными талантами.

Президент России не выдержал и опроверг слухи о своих двойниках. По его словам, в начале 2000-х годов ему предлагали использовать двойника - предложение возникло "в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом". Но он отказался от этой идеи, поэтому двойника у него "нет и не было".

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.