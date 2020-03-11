Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил обеспечить выполнение профилактических мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19
Появилось официальное распоряжение, передает LB.ua.
Нардепам рекомендуют отменить или перенести зарубежные командировки до изменения эпидемиологической ситуации.
Кроме того, руководству Аппарата парламента поручено принять профилактические меры для нераспространения простудных заболеваний в административных зданиях Рады.
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Ранее сообщалось, что Кабмин озаботился передвижениями украинских заробитчан в связи с риском эпидемии коронавируса.
Во вторник, 10 марта, прошло заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обсуждалось противодействие распространению коронавируса в Украине.
Правительство всерьез озаботилось рисками, связанными с распространением заболевания.
В частности, рассматривается возможность в ближайшие дни отменить массовые мероприятия и ввести дополнительные меры контроля на границах. Кроме того, серьезную угрозу представляют заробитчане, которые на фоне распространения болезни в Европе все активнее возвращаются в Украину.
Напомним, коронавирус в Украине выявили 3 марта у мужчины, который ранее путешествовал в Италии. По состоянию на 10 марта его состояние стабильное. Это единственный подтвержденный случай.
10 марта в Черновицкую областную клиническую больницу госпитализировали еще двоих человек с подозрением на коронавирус.
Отметим, что в группе риска заражения и летальности коронавируса возрастная группа 70-79 и 80+ лет, люди с заболеваниями дыхательной системы, диабетики.
Американские ученые выяснили, на какой день после заражения, коронавирус дает о себе знать.
По результатам проведенных исследований, в среднем инкубационный период длится 5,1 дня. Примерно половина инфицированных к этому времени ощущают на себе первые симптомы коронавируса.
Напомним, коронавирус в Украине ударил с новой силой, количество людей в больницах растет.
Как сообщала Politeka, медики ответили, через сколько дней коронавирус проявляется после заражения.
Также Politeka писала, что Польша вводит жесткий контроль на границе с Украиной: срочное заявление.