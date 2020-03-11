Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил обеспечить выполнение профилактических мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19

Появилось официальное распоряжение, передает LB.ua.

Нардепам рекомендуют отменить или перенести зарубежные командировки до изменения эпидемиологической ситуации.

Кроме того, руководству Аппарата парламента поручено принять профилактические меры для нераспространения простудных заболеваний в административных зданиях Рады.

Ранее сообщалось, что Кабмин озаботился передвижениями украинских заробитчан в связи с риском эпидемии коронавируса.

Во вторник, 10 марта, прошло заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обсуждалось противодействие распространению коронавируса в Украине.

Правительство всерьез озаботилось рисками, связанными с распространением заболевания.

В частности, рассматривается возможность в ближайшие дни отменить массовые мероприятия и ввести дополнительные меры контроля на границах. Кроме того, серьезную угрозу представляют заробитчане, которые на фоне распространения болезни в Европе все активнее возвращаются в Украину.

Напомним, коронавирус в Украине выявили 3 марта у мужчины, который ранее путешествовал в Италии. По состоянию на 10 марта его состояние стабильное. Это единственный подтвержденный случай.

10 марта в Черновицкую областную клиническую больницу госпитализировали еще двоих человек с подозрением на коронавирус.

Отметим, что в группе риска заражения и летальности коронавируса возрастная группа 70-79 и 80+ лет, люди с заболеваниями дыхательной системы, диабетики.

Американские ученые выяснили, на какой день после заражения, коронавирус дает о себе знать.

По результатам проведенных исследований, в среднем инкубационный период длится 5,1 дня. Примерно половина инфицированных к этому времени ощущают на себе первые симптомы коронавируса.

Напомним, коронавирус в Украине ударил с новой силой, количество людей в больницах растет.

Как сообщала Politeka, медики ответили, через сколько дней коронавирус проявляется после заражения.

Также Politeka писала, что Польша вводит жесткий контроль на границе с Украиной: срочное заявление.