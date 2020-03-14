Дым после взрыва появился в небе

Добровольцы, активисты и волонтеры устроили митинг под посольством России в Киеве в "День Добровольца"

Всего собрались около 1500 человек. Национальная гвардия и полиция выставили кордоны и поставили заграждения возле административного здания. Также можно заметить военную технику. Об этом пишет Politeka со ссылкой на сообщения в телеграм-каналах. (Чтобы посмотреть видео, доскролkьте страничку до конца)

Уже у посольства кто-то неизвестный выстрелил ракетницей по зданию посольства. На кадрах можно заметить дым и национальные флаги.

Ранее мы сообщали, что полиция в Киеве перекрывает улицы и подготовилась к маршу, который начался в 18,00.

Запланирован марш ко Дню украинского добровольца. Правоохранители используют автомобили и металлическую сетку для перекрытия движения у посольства РФ.

Добровольцы должны пройти маршем к посольству России. Таким образом они хотят показать власти, что против капитуляции.

Спустя какое-то время появилось видео с марша добровольцев. Там были и активисты с националистами. Между ними можно заметить кордон нацгвардии.

Сообщалось, что в сети появились фото протокола, подписанного в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.

Подписанное 11 марта соглашение по сути фиксирует субъектность так называемых «Л/ДНР», а Россия, Германия, Франция и ОБСЕ определяются гарантами-наблюдателями.

В протоколе можно найти информацию о создании Консультативного совета, которое запланировано уже на 25 марта. Перед этим стороны должны будут провести консультации с Францией, Германией и ОБСЕ.

Исходя из текста протокола, главной задачей нового совета станет установление диалога и выработка предложений по урегулированию ситуации на Донбассе в соответствии с Комплексами мер. По сути, речь идет о проведении выборов на оккупированных территориях.

Напомним, Романенко привел в чувства "улетевшего в астрал" Зеленского

А еще Politeka сообщала, что слуги народа загнали Зеленского в тупик

Также Politeka писала, что Невзоров ошарашил признанием об украинцах на Донбассе



