В Украине зафиксирована вспышка гриппа и ОРВИ

Об этом рассказали в МОЗ Украины. Согласно статистике ведомства, всего за неделю в Украине более 200 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ. Более 66% заболевших – это дети. Отмечается, что три человека за последнюю неделю скончались от осложнений, вызванных гриппом. Кстати, с начала сезона гриппа от осложнений скончалось 66 человек. У всех умерших отсутствовали прививки от гриппа.

Как объяснили в МОЗ, несмотря на потепление и карантин грипп атакует украинцев. Эпидемический порог превышен на 10,6%. Впрочем, это не означает, что в Украине началась эпидемия гриппа.

Медики предупреждают украинцев, что кроме коронавируса сейчас есть опасность заразиться гриппом. При этом штаммы гриппа, которые курсируют в этом сезоне, очень агрессивны и часто дают осложнения. Врачи напоминают, что грипп проявляется высокой температурой, болью в мышцах, кашлем и ознобом. Отмечается, что при первых симптомах гриппа нужно обратиться к врачу. Только врач может назначить лечение и принять решение о госпитализации человека или проверке его на коронавирус.

Тем временем, мир атакует пандемия коронавируса. Состоянием на 19 марта в мире зафиксировано более 222 тысяч больных с подтвержденным диагнозом. Сколько человек с коронавирусом переносят болезнь в легкой форме, даже не обращаясь к врачам, подсчитать невозможно. Самые большие очаги коронавируса сегодня фиксируются в Италии, Иране, Испании, Германии и США. Китаю удалось справиться с эпидемией и остановить ее распространение.

В Украине состоянием на 19 марта 16 больных, двое из которых умерли. Сотни людей госпитализированы с подозрением на коронавирус. Им проводят тесты.

Напомним, что глава МОЗ выдал суровую правду о коронавирусе в Украине, срочное заявление: есть только один выход.

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский сообщил обнадеживающие новости о коронавирусе: "400 тысяч украинцев...".

Также Politeka писала, что Лесев раскрыл главную ошибку карантина по-украински: «Увеличивают распространения заразы».