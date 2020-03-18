Міністр охорони здоров’я країни наголосив на самоізоляції під час карантину

Нове звернення очільника МОЗ України до громадян когось вкрай налякало, когось не здивувало, а когось – змусило задуматися. Ілля Ємець заговорив про посилення обмежень під час карантину.

Про це пише Politeka.net:

«Шановні українці! Влада запровадила карантин. Обмежено режим роботи транспорту, зачинені кафе, бари, ресторани. На жаль, багато хто сприймає ці заходи легковажно та нехтує встановленими протиепідемічними правилами та способами індивідуального захисту. Я ще раз наголошую, ситуація вкрай серйозна. Не ставте під загрозу своє здоров’я та здоров’я ваших близьких».

Міністр у настійному порядку зауважив, щоб кожен з українців буквально занотував собі – легковажне ставлення до карантину і нехтування нормами безпеки може вартувати багатьох людських життів:

«Занотуйте: карантин - це не канікули чи відпустка. Якщо ви не пішли на роботу, це не означає, що треба ходити в гості до друзів. Ми наполягаємо, щоб ви залишалися вдома. Самоізоляція - це нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу. Не будьте байдужими до друзів та знайомих. Всіма способами пропагуйте домашній режим».





Він також додав, що влада у разі необхідності буде вводити ще більш жорсткий режим:

«…Навіть якщо це комусь не подобається. Під загрозою невидимого ворога всі державні органи синхронізовано працюють у посиленому режимі».

Нагадаємо, в Україні запроваджено штрафи за порушення правил карантину.

Громадянам країни загрожує навіть кримінальна відповідальність за порушення норм. Про це пише Politeka.net. Відповідний закон ухвалила Рада і 18 березня його схвалив президент Володимир Зеленський.

Документ буде діяти 3 місяці. Згідно нього, українців можуть позбавити волі на термін від 5 до 8 років, якщо їхні дії призвели до загибелі людей.

За інформацією киян, правоохоронці вже виписують штрафи водіям громадського транспорту, які перевищили квоту за кількістю пасажирів. Нагадаємо, їх у маршрутних таксі та міні-автобусах повинно бути не більше 10 за одну поїздку.

Штрафи загрожують чималі – місцями можуть досягати 170 тис. гривень.

Також повідомляється, президент України Володимир Зеленський записав нове відео по коронавірусу.

Зеленський відео зазначив, що на 18 березня в Україні лише 14 випадків хворих коронавірусом. 10 з них були зафіксовані в Чернівецькій області. На другому місці йде Київська область, де три випадки, а замикає Житомирська - один хворий. Дві людини при цьому померли від коронавіруса. Про це пише Politeka.

Звернення Володимира Зеленського щодо протидії коронавірусу. Президент України доповів про ситуацію щодо протидії коронавірусу, повідомивши, що станом на ранок 18 березня в країні зафіксовано 14 випадків захворювання на COVID-19. Володимир Зеленський зазначив, що в нас вірус поширюється не так швидко, як у Європі, принагідно закликавши не вірити фейкам і використовувати інформацію лише з офіційних джерел – сторінок МОЗу, уряду, Верховної Ради та Офісу Президента України. Крім того, Глава держави нагадав, що для підготовки учнів до ЗНО запущено щоденні трансляції онлайн-уроків. Їх можна переглянути на телеканалі «Рада», а також знайти на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України: http://bit.ly/33uKwus Насамкінець Президент вкотре закликав усіх українців без зайвої потреби не виходити на вулицю, порадивши низку цікавих Інтернет-ресурсів із віртуальними турами українськими музеями. Зокрема: • віртуальні тури музеями просто неба: http://bit.ly/2U1qHHZ • 25 музеїв Львівщини, які можна відвідати онлайн: http://bit.ly/392wqkO • віртуальні екскурсії понад 20 музеями всієї України: http://bit.ly/3d9XTEG Gepostet von Офіс Президента України am Mittwoch, 18. März 2020

Президент додав, що вірус не так швидко поширюється по Україні, як в решті Європи. Але зате поширюють багато фейків, серед яких інформація про 400 тисяч заражених. Це брехня. Зеленський закликав українців довіряти офіційним джерелам інформації: Моз, Уряду, Верховній Раді та ВП України.

Нагадаємо також і про те, що у випадку з епідемією коронавірусу більше лякає не сама хвороба, а те, як українська влада з нею бореться.

Таку думку в програмі «Недобрий вечір» висловив її ведучий Ігор Лесєв (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Він звернув увагу на те, що в світі існують і інші хвороби з більш високим відсотком смертності, ніж від коронавірусу. Крім того, вірус вражає в першу чергу літніх людей, в той час як для інших він не такий небезпечний.

У зв'язку з цим ведучий вважає невідповідною реакцію на епідемію в світі.

«Банкрутують цілі галузі світової економіки. Авіаперевезення вже накрилися. Туризм в ж**і. Фондові ринки обвалилися. Світова торгівля скорочується. Країни закривають кордони. У світі відбуваються антиглобальные процеси. І все через що? Формально через якийсь новий штам грипу», - зазначив Лесєв.

Він зізнався, що його сильніше лякає не сам вірус, а те, як з ним бореться влада. Зокрема, проблеми запровадженого карантину добре видно на прикладі Києва.

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

Як повідомляла Politeka, люди потрапили в пастку на кордоні через карантин, фото : "вже цілу добу...".

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