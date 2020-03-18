Міністр охорони здоров’я країни наголосив на самоізоляції під час карантину
Нове звернення очільника МОЗ України до громадян когось вкрай налякало, когось не здивувало, а когось – змусило задуматися. Ілля Ємець заговорив про посилення обмежень під час карантину.
Про це пише Politeka.net:
«Шановні українці! Влада запровадила карантин. Обмежено режим роботи транспорту, зачинені кафе, бари, ресторани. На жаль, багато хто сприймає ці заходи легковажно та нехтує встановленими протиепідемічними правилами та способами індивідуального захисту. Я ще раз наголошую, ситуація вкрай серйозна. Не ставте під загрозу своє здоров’я та здоров’я ваших близьких».
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Міністр у настійному порядку зауважив, щоб кожен з українців буквально занотував собі – легковажне ставлення до карантину і нехтування нормами безпеки може вартувати багатьох людських життів:
«Занотуйте: карантин - це не канікули чи відпустка. Якщо ви не пішли на роботу, це не означає, що треба ходити в гості до друзів. Ми наполягаємо, щоб ви залишалися вдома. Самоізоляція - це нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу. Не будьте байдужими до друзів та знайомих. Всіма способами пропагуйте домашній режим».
Він також додав, що влада у разі необхідності буде вводити ще більш жорсткий режим:
«…Навіть якщо це комусь не подобається. Під загрозою невидимого ворога всі державні органи синхронізовано працюють у посиленому режимі».
Нагадаємо, в Україні запроваджено штрафи за порушення правил карантину.
Громадянам країни загрожує навіть кримінальна відповідальність за порушення норм. Про це пише Politeka.net. Відповідний закон ухвалила Рада і 18 березня його схвалив президент Володимир Зеленський.
Документ буде діяти 3 місяці. Згідно нього, українців можуть позбавити волі на термін від 5 до 8 років, якщо їхні дії призвели до загибелі людей.
За інформацією киян, правоохоронці вже виписують штрафи водіям громадського транспорту, які перевищили квоту за кількістю пасажирів. Нагадаємо, їх у маршрутних таксі та міні-автобусах повинно бути не більше 10 за одну поїздку.
Штрафи загрожують чималі – місцями можуть досягати 170 тис. гривень.
Також повідомляється, президент України Володимир Зеленський записав нове відео по коронавірусу.
Зеленський відео зазначив, що на 18 березня в Україні лише 14 випадків хворих коронавірусом. 10 з них були зафіксовані в Чернівецькій області. На другому місці йде Київська область, де три випадки, а замикає Житомирська - один хворий. Дві людини при цьому померли від коронавіруса. Про це пише Politeka.
Президент додав, що вірус не так швидко поширюється по Україні, як в решті Європи. Але зате поширюють багато фейків, серед яких інформація про 400 тисяч заражених. Це брехня. Зеленський закликав українців довіряти офіційним джерелам інформації: Моз, Уряду, Верховній Раді та ВП України.
Нагадаємо також і про те, що у випадку з епідемією коронавірусу більше лякає не сама хвороба, а те, як українська влада з нею бореться.
Таку думку в програмі «Недобрий вечір» висловив її ведучий Ігор Лесєв (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Він звернув увагу на те, що в світі існують і інші хвороби з більш високим відсотком смертності, ніж від коронавірусу. Крім того, вірус вражає в першу чергу літніх людей, в той час як для інших він не такий небезпечний.
У зв'язку з цим ведучий вважає невідповідною реакцію на епідемію в світі.
«Банкрутують цілі галузі світової економіки. Авіаперевезення вже накрилися. Туризм в ж**і. Фондові ринки обвалилися. Світова торгівля скорочується. Країни закривають кордони. У світі відбуваються антиглобальные процеси. І все через що? Формально через якийсь новий штам грипу», - зазначив Лесєв.
Він зізнався, що його сильніше лякає не сам вірус, а те, як з ним бореться влада. Зокрема, проблеми запровадженого карантину добре видно на прикладі Києва.
Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".
Як повідомляла Politeka, люди потрапили в пастку на кордоні через карантин, фото : "вже цілу добу...".
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