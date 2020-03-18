Президент України Володимир Зеленський записав нове відео по коронавірусу
Зеленський відео зазначив, що на 18 березня в Україні лише 14 випадків хворих коронавірусом в трьох областях країни. 10 з них були зафіксовані в Чернівецькій області. На другому місці йде Київська область, де три випадки, а замикає Житомирська - один хворий. Дві людини при цьому померли від коронавіруса. Про це пише Politeka.
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Президент додав, що вірус не так швидко поширюється по Україні, як в решті Європи. Але зате поширюють багато фейків, серед яких інформація про 400 тисяч заражених. Це брехня. Зеленський закликав українців довіряти офіційним джерелам інформації: Моз, Уряду, Верховній Раді та ВП України.
Раніше ми повідомляли, що в Україні запроваджено штрафи за порушення правил карантину.
Громадянам країни загрожує навіть кримінальна відповідальність за порушення норм. Відповідний закон ухвалила Рада і 18 березня його схвалив президент Володимир Зеленський.
Документ буде діяти 3 місяці. Згідно нього, українців можуть позбавити волі на термін від 5 до 8 років, якщо їхні дії призвели до загибелі людей.
За інформацією киян, правоохоронці вже виписують штрафи водіям громадського транспорту, які перевищили квоту за кількістю пасажирів. Нагадаємо, їх у маршрутних таксі та міні-автобусах повинно бути не більше 10 за одну поїздку.
Повідомлялося, що карантин у зв'язку з коронавірусом повинен бути тільки для літніх людей, в іншому випадку «світ просто обрушиться»
Таку думку у своєму блозі висловив відомий російсько-американський журналіст, автор книги про киборгах «Аеропорт» Сергій Лойко.
Автор відзначає той момент, що взимку 2016-2017 року від грипу, не рахуючи інших ГРВІ, в тій же Італії померли близько 50 тисяч чоловік, з яких понад 70% були старше 65 років. Він згоден, що COVID-19 небезпечніше, але це – не привід сходити з розуму.
Нагадаємо, Лесев розкрив головну помилку карантину по-українськи
А ще Politeka писала, що глава МОЗ видав сувору правду про коронавирусе в Україні
Також Politeka повідомляла, що українська дівчина Бонда Ольга Куриленко приголомшила, ніж її лікують від коронавіруса