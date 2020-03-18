Президент України Володимир Зеленський записав нове відео по коронавірусу

Зеленський відео зазначив, що на 18 березня в Україні лише 14 випадків хворих коронавірусом в трьох областях країни. 10 з них були зафіксовані в Чернівецькій області. На другому місці йде Київська область, де три випадки, а замикає Житомирська - один хворий. Дві людини при цьому померли від коронавіруса. Про це пише Politeka.

Звернення Володимира Зеленського щодо протидії коронавірусу. Президент України доповів про ситуацію щодо протидії коронавірусу, повідомивши, що станом на ранок 18 березня в країні зафіксовано 14 випадків захворювання на COVID-19. Володимир Зеленський зазначив, що в нас вірус поширюється не так швидко, як у Європі, принагідно закликавши не вірити фейкам і використовувати інформацію лише з офіційних джерел – сторінок МОЗу, уряду, Верховної Ради та Офісу Президента України. Крім того, Глава держави нагадав, що для підготовки учнів до ЗНО запущено щоденні трансляції онлайн-уроків. Їх можна переглянути на телеканалі «Рада», а також знайти на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України: http://bit.ly/33uKwus Насамкінець Президент вкотре закликав усіх українців без зайвої потреби не виходити на вулицю, порадивши низку цікавих Інтернет-ресурсів із віртуальними турами українськими музеями. Зокрема: • віртуальні тури музеями просто неба: http://bit.ly/2U1qHHZ • 25 музеїв Львівщини, які можна відвідати онлайн: http://bit.ly/392wqkO • віртуальні екскурсії понад 20 музеями всієї України: http://bit.ly/3d9XTEG Gepostet von Офіс Президента України am Mittwoch, 18. März 2020

Президент додав, що вірус не так швидко поширюється по Україні, як в решті Європи. Але зате поширюють багато фейків, серед яких інформація про 400 тисяч заражених. Це брехня. Зеленський закликав українців довіряти офіційним джерелам інформації: Моз, Уряду, Верховній Раді та ВП України.

Раніше ми повідомляли, що в Україні запроваджено штрафи за порушення правил карантину.

Громадянам країни загрожує навіть кримінальна відповідальність за порушення норм. Відповідний закон ухвалила Рада і 18 березня його схвалив президент Володимир Зеленський.

Документ буде діяти 3 місяці. Згідно нього, українців можуть позбавити волі на термін від 5 до 8 років, якщо їхні дії призвели до загибелі людей.

За інформацією киян, правоохоронці вже виписують штрафи водіям громадського транспорту, які перевищили квоту за кількістю пасажирів. Нагадаємо, їх у маршрутних таксі та міні-автобусах повинно бути не більше 10 за одну поїздку.

Повідомлялося, що карантин у зв'язку з коронавірусом повинен бути тільки для літніх людей, в іншому випадку «світ просто обрушиться»

Таку думку у своєму блозі висловив відомий російсько-американський журналіст, автор книги про киборгах «Аеропорт» Сергій Лойко.

Автор відзначає той момент, що взимку 2016-2017 року від грипу, не рахуючи інших ГРВІ, в тій же Італії померли близько 50 тисяч чоловік, з яких понад 70% були старше 65 років. Він згоден, що COVID-19 небезпечніше, але це – не привід сходити з розуму.

Нагадаємо, Лесев розкрив головну помилку карантину по-українськи

А ще Politeka писала, що глава МОЗ видав сувору правду про коронавирусе в Україні

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