Крымский мост в разгар коронавируса оказался серьезным источником опасности как для РФ, так и для оккупированного полуострова

Проблема в том, что на данный момент проверить всех въезжающих по мосту в Крым из Краснодарского края на коронавирус невозможно. Об этом на совещании, посвященном проблеме распространения COVID-19, заявил «глава» аннексированного полуострова Сергей Аксенов, передает Politeka со ссылкой на росСМИ.

Он назвал мост «ахиллесовой пятой России», объяснив, что он является слабым местом в комплексе мер, принимаемых для недопущения распространения коронавируса.

«Если в аэропорту и на границе мы можем организовать тотальную проверку, то на мосту, насколько я понимаю, нет», — заявил Аксенов.

По словам Натальи Пеньковской, которая руководит «региональным управлением Роспотребнадзора», на въезде в Крым из России проверяют только автобусы.

Накануне Аксенов отрапортовал президенту страны-агрессора Владимиру Путину, что на полуострове, украденном у Украины, случаев коронавируса не зафиксировано.

Тем временем СМИ РФ сообщают о первой смерти от COVID-19. Жертвой стала пожилая женщина, преподаватель университета.

Ранее мы рассказывали о том, что в «ДНР» оконфузились с введением карантина в связи с коронавирусом. В «молодой республике» он продолжался всего 11 часов и моментально прекратился после звонка из Москвы. Вероятнее всего, в Кремле, испугавшись паники вокруг эпидемии и массово бегства людей с оккупированных территорий, приказали шестеркам на местах не пугать народ и отменить всяческие ограничения.

Напомним, число зараженных коронавирусом в Киеве выросло.

Как сообщала Politeka, доктор Комаровский предупредил украинцев о последствиях эпидемии: "Спасать будет некому, если...".

Также Politeka писала, что украинцев огорошили подробностями о крахе экономики после карантина: "Даже не надейтесь...".