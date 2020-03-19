В сети появилось забавное видео из Китая на котором жители Поднебесной показали, как справиться с детьми во время карантина

Украинцы вынужденно сидят дома, защищаясь от коронавируса. Многие сотрудники переходят на удаленную работу, другие же – в вынужденном отпуске. Среди них и родители, которые не знают, что делать с детьми и как спокойно пережить карантин находясь в доме с малышами.

Как сообщает Politeka, в сети появился видео-пособие из Китая, в котором показано, как не заскучать от национального карантина и не потратить время на ссору с неугомонными детьми (чтобы посмотреть ролик доскрольте до конца страницы).



Из-за бушующей пандемии коронавируса перспектива оказаться запертым в доме с собственными детьми на срок до двух недель начинает казаться не такой уж и фантастической. Находиться так долго в замкнутом пространстве с другими людьми очень сложно.

Увы, никто из родителей не является оригинальным. Исключения – крайне редки. Но китайцы похоже не унывают и всегда позитивно настроены даже во время вынужденного карантина из-за вспышки эпидемии коронавируса. Они решили поделиться со всем миром своим опытом и показали, как провести время с детьми с пользой. На видео они строят форт из подушек, устраивают прыжки с препятствиями, делают игрушки с подручных средств и многое другое.

Видео буквально стало хитом в сети, собрав множество комментариев и лайков.

"Поэтому они впереди планеты всей", "Так можно окончательно сойти", "Таблет - лучший наш друг ", "Зато весело😂", "Это, конечно, круто. Если б были такие комнаты....а не 20 кв.м как у нас🙈 ", "Надо с соседями договорится , сделать общий салон😂", пишут комментаторы.

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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