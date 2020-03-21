Погода в Украине 21 марта совсем испортится и удивит своими температурными качелями

Суббота в Украине будет дождливой и ветренной. Об этом предупреждают синоптики Укргидрометцентра. В течение суток страну ждет амплитуда температуры от +14 до -3 градусов в разных регионах. На большей части страны пройдут осадки в виде дождя со снегом. Кроме того, в Украину ворвется арктический воздух, который принесет с собой метели со шквальным ветром.

На фоне такой погоды в Украине заметно похолодает. Впрочем, 21 марта температура не только днем, но и ночью в большинстве регионов будет плюсовой. Холоднее всего будет в западной Украине, где температура составит от +4 до +8 градусов. При этом в Закарпатской области потеплеет до +10.

В центральных областях ожидается от +5 до +11 градусов, а на юго-востоке столбики термометров поднимутся до +9…+14 градусов.

Единственные минусовые температуры ожидаются ночью на востоке страны, где столбики термометров могут опуститься до -3 градусов.

Дождь со снегом в субботу пройдут по всей стране за исключением Крыма, а также Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Порывы ветра достигнут скорости в 12 м/с.

Ранее мы писали о том, что уже через 10 лет климат в Украине может измениться до неузнаваемости, что значительно повлияет на жизнь страны. Об этом рассказала глава Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

Эксперт отметила, что глобальное потепление может радикально повлиять на климат в Украине уже до 2030 года. Последствия опасных погодных процессов мы наблюдаем уже в этом году. Зима выдалась необычно теплой и сухой, и если ударят морозы, это приведет к гибели озимых культур.

Она уточнила, что морозы в Украине и снегопады могут нагрянуть даже весной, как это уже было 23 марта 2013 года.

"Эта непредсказуемость - то, что появилось у нас из-за изменений климата. И это плохо для природы, для экономики, для человека", - отметила Краковская.

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