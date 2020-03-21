Коронавирус продолжает косить топ-чиновников

Об этом информирует американский телеканал CNBC.

Сообщается, что сотрудник офиса вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса сдал тест на коронавирус.

Как заявила пресс-секретарь Майка Пенса, сотрудник офиса через время получил положительный результат теста на смертельный коронавирус COVID-19.

"Ни президент Трамп, ни вице-президент Пенс не имели тесных контактов с этим человеком", - успокоила Кэти Миллер.

Известно, что результаты теста на коронавирус офис вице-президента США получил вчера вечером, 20 марта.

По словам Кэти Миллер, сейчас проводится отслеживание контактов инфицированного сотрудника в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Ранее мы рассказывали о том, что карантин из-за эпидемии коронавируса в Украине могут не только продлить, но и ужесточить.

Эту информацию подтвердил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, продление карантина будет зависеть от ситуации как в Украине, так и за ее пределами.

По состоянию на утро 21 марта, в Украине официально зарегистрирован 41 случай заражения коронавирусом COVID-19.

Также известно, что первый случай заражения зарегистрирован в Тернопольской области. Там коронавирус подхватил 51-летний многодетный священник.

На данный момент мужчина из города Залещики пребывает в изоляции. По словам медков, его состояние средней тяжести. Также известно, что священнослужитель проходит симптоматическое лечение. Медики и силовики уже уточнили, с кем накануне контактировал зараженный священник.

После факта заражения коронавирусом на территории Тернопольской области вводят режим чрезвычайной ситуации, который начнет действовать с 21 марта.

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