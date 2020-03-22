Погода в Украине 22 марта заставит людей дрожать от холода, страну буквально атакуют морозы

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"22 марта в Украине мокрый снег, на юге и востоке с дождем. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно северо- восточный, 9-14 м/с; на юго- востоке юго- западный, 5-10 м/сек. Температура ночью около 0 , в западных областях 1-5 мороза, днем 1-6 тепла; в Южной и юго-восточной частях ночью 2-7 , днем 5-10 тепла. В Карпатах ночью значительный, днем умеренный снег; температура в течение суток 3-8 мороза", - говорится в сообщении.

В Киеве и области, согласно прогнозу Укргидрометцентра, стоит ожидать похолодания и мокрого снега. Днем столбик термометра покажет 2-4 тепла. А вот ночью похолодает вплоть до 0 градусов.

Ранее мы писали, что народные синоптики обещают приход климатического лета в Украину уже в мае. Последний месяц весны будет сухим и жарким, а вот лето будет дождливым. Согласно прогнозам, в июне и августе будет дождливо. А вот в июле будет благоприятная погода для путешествий по Украине. Осень, по убеждению народных синоптиков, в этом году начнется вовремя. Уже с начала сентября похолодает.

Отметим, что осень и зима 2019 года были на удивление теплыми. За всю зиму в Украине так и не выпал серьезный снег. Такие климатические изменения связывают с глобальным потеплением. По всему миру меняется климат. Не обойдет это стороной и Украину.

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А еще Politeka писала, что "климат изменится до неузнаваемости": синоптики ошарашили прогнозом, "в Киеве начнет процветать...".

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