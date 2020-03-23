Погода в Украине 23 марта приятно удивит, от резкого похолодания и дождей останется только воспоминание, но не у всех

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, на севере страны будет то 0 до +4 по Цельсию. Дождей не будет – вместо этого ожидается облачность. А вот ночью резко похолодает – местами до -6 мороза.

Аналогичной ситуация будет и в центральных регионах. Днем столбик термометра покажет 2-6 тепла. Ночью же ожидается от 0 до -5 мороза.

Немного теплее будет на юге Украины. Ночью там ожидается от 0 до +3 тепла. А вот днем на улице будет от 3 до 6 по Цельсию.

На востоке страны также будет облачно и без осадков. Днем ожидается около 2-6 тепла, а вот ночью от +1 до -3 градусов.

Дожди с мокрым снегом сегодня ожидаются на западной Украине. В частности, в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской областях. Там столбик термометра покажет 0-4 тепла. Ночью похолодает до -4-6 мороза. На остальной части региона будет 2-4 тепла. В ночное время суток похолодает до -3-6 мороза.

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