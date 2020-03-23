В качестве борьбы с коронавирусом украинским медикам стоило бы исследовать тела умерших

Подобное мнение в интервью журналистке Алесе Бацман озвучил известный украинский врач Евгений Комаровский, передает Politeka.net.

С такими советами Евгений Комаровский обратился к главе государства Владимиру Зеленскому.

"Первое, что я бы сделал, – распорядился немедленно исследовать всех умерших. Во-вторых, я бы сформулировал четкие информационные месседжи для населения, которые противоречат тому, чему всех учили: заболел – иди к врачу. Нет, заболел – сиди дома", – заявил он во время интервью.

По словам врача, специалистам тяжело бороться со смертельным коронавирусом COVID-19 "в условиях беззакония" и привел пример из реальной жизни.

"Я приведу тебе простой пример. Мой товарищ в Харькове поехал на авторынок – ему нужно было купить колесо. Ему сказали, что такое колесо стоит тысячу гривен. Он сказал, что это дорого и уехал. А на следующий день авторынок закрыли. Он нашел этого продавца, приехал к нему. Тот говорит: "Колесо стоит 1400 грн". "Почему 1400?! Вчера же стоило тысячу!" – "Потому что теперь мы должны отдать 400 грн тем, кто [завтра придет к нам с проверкой]"… Я тебе ответил на вопрос, что бы я сделал, если бы был президентом? Никакой президент не может быть президентом в условиях беззакония", – резюмировал популярный врач в интервью журналистке.

Ранее Евгений Комаровский рассказывал, когда в Украине может закончится карантин.

По его словам, страна сможет перестать соблюдать карантин и начать жить по-человечески лишь через 28 дней после того, как не будет зафиксировано ни одного нового случая заболевания.

"Большинство эпидемиологов сходятся в мысли о том, что расслабится можно будет тогда, когда в течении 28 дней подряд в стране не будет диагностировано новых случаев заболевания", – подчеркнул специалист.

Напомним, украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса, принято радикальное решение.