Журналистам впервые показали, что творится в итальянском медучреждении, где медики круглосуточно спасают зараженных COVID-19

Кадры были сделаны в больнице города Бергамо корреспондентами британского издания Sky news, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца).

В ролике видно палату с пациентами, которые тяжело переносят болезнь и их легким нужна специальная аппаратура. Также видно, что мест явно не хватает - некоторых больных разместили в коридорах.

В интервью медики признались, что для них это испытание. Они не ожидали, что их помощи будет нуждаться такое большое количество людей одновременно.

"Я никогда не испытывал такого стресса. Я врач интенсивного отделения, поэтому привык к сложным ситуациям. Но когда люди умирают без лечения и ты не можешь помочь - это сложно. Нас 100 анестезиологов. Мы делаем все возможное. Но этого недостаточно", - рассказал врач Лоренсо Грациоли.

Кадры из больницы активно обсуждают в Твиттере:

«Они ведут войну здесь. И они проигрывают».

«Их сообщение для нас просто: будьте готовы».

"В этой части Италии есть самые лучшие врачи в ЕС, и многие из них лучше, чем в США. Благослови их, это трагический вирус"

"Это ужасно и так грустно. Бог определенно показывает нам всем что-то. Мы сбились с пути. Все, что у меня осталось, это молитва"

"трудно представить, как страдают эти люди"

"Мое сердце разрывается, наблюдая за этим ..."

"They are fighting a war here. And they are losing."@SkyNews chief correspondent @ramsaysky goes inside a hospital in Italy that is overwhelmed by coronavirus.



"Their message to us is simple: Get ready." pic.twitter.com/hiPryoOySg — NBC News Health (@NBCNewsHealth) March 22, 2020

Отметим, по состоянию на 22.30 22 марта в Украине 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.

Напомним, что в Минздраве рассказали, что ждет украинцев после 3 апреля: "Не секрет, что...".