Коронавирус COVID-19 - наихудшее заболевание, с которым пришлось столкнуться медику из Великобритании Клэр Гераде

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

60-летний медик из Британии заразилась коронавирусом в Нью-Йорке, но признаки болезни проявились на третий день после возвращения в Королевство.

"Утро началось с сухого кашля. До этого он был довольно легким, и я подумала, что это из-за длительного перелета", − заявила Клэр и добавила, что позже у нее поднялась температура, началась лихорадка и дрожь.

Опытный медик сразу поняла, что заразилась коронавирусом COVID-19, поскольку сезон гриппа уже подходил к концу. Герада сдала анализы и ушла на самоизоляцию, чтобы не подвергать остальных опасности.

По словам 60-летней Клэр, ее состояние стремительно ухудшалось: уже через несколько часов она потеряла аппетит, а вся еда приобрела металлический привкус. Принимать пищу ей пришлось через силу, а из-за сухости в горле вместо чая она пила воду с лимоном.

Более того, как рассказывает медик, после заболевания у нее появились язвочки в носу, а на фоне болезни она постоянно хотела спать. Чтобы сбить температуру, она трижды в день принимала по две таблетки с парацетамолом.

Положительные результаты теста на коронавирус COVID-19 она получила лишь на четвертый день, но к этому времени у нее уже прошла температура и исчез кашель.

Герада уверена, что абсолютное большинство заразившихся коронавирусом смогут поправиться. При этом опытный британский медик отметила, что не имеет проблем со здоровьем, но COVID-19 − худшее из того, чем она болела.

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