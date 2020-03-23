Украинский футболист Мирослав Славов не смог вернуться домой из-за российского "Аэрофлота"

Своей историей футболист поделился в интервью изданию Динамо Киев.



Из-за распространения коронавируса он пытался покинуть Иран, но на уже заранее оплаченный рейс его не пустили, так как на борт брали только граждан РФ.

Стоит отметить, что Иран — второй после Китая центр распространения коронавируса в мире.

"Вы себе не можете представить, что началось среди людей: слезы детей и женщин, мужчины начинали драться... Вокруг царил полный хаос. Как я ни старался убедить их, что это мой последний шанс на попадание домой – безрезультатно. Меня это невероятно удивило, ведь мы летели бы транзитом, даже не ступили бы на российскую землю и никто нам никаких штампов бы не ставил, а буквально сразу же улетели бы в своих направлениях", – рассказал спортсмен.

В итоге, он все таки смог вернуться в Украину.

“Итог – две бессонные ночи и масса нервов. Мне все же удалось вскочить в последний миг и прорваться через все трудности. К счастью, я теперь дома и мне ничего не угрожает”, – заключил он.



Отметим, что количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Украине за сутки резко выросло.

Вирус подтвержден у 73 человек, сообщили в МОЗ.

На данный момент ситуация в Украине следующая:

Больше всего зафиксированных случаев заражения сейчас в столице - 29.

Вечером 22 марта в МОЗ сообщили, что за сутки количество зараженных увеличилось на 20 человек.

Напомним, что число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka сообщала, что Зеленский ужесточает борьбу с коронавирусом: что запрещено в Украине с 17 и 18 марта.







