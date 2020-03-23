Украинский футболист Мирослав Славов не смог вернуться домой из-за российского "Аэрофлота"
Своей историей футболист поделился в интервью изданию Динамо Киев.
Из-за распространения коронавируса он пытался покинуть Иран, но на уже заранее оплаченный рейс его не пустили, так как на борт брали только граждан РФ.
Стоит отметить, что Иран — второй после Китая центр распространения коронавируса в мире.
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"Вы себе не можете представить, что началось среди людей: слезы детей и женщин, мужчины начинали драться... Вокруг царил полный хаос. Как я ни старался убедить их, что это мой последний шанс на попадание домой – безрезультатно. Меня это невероятно удивило, ведь мы летели бы транзитом, даже не ступили бы на российскую землю и никто нам никаких штампов бы не ставил, а буквально сразу же улетели бы в своих направлениях", – рассказал спортсмен.
В итоге, он все таки смог вернуться в Украину.
“Итог – две бессонные ночи и масса нервов. Мне все же удалось вскочить в последний миг и прорваться через все трудности. К счастью, я теперь дома и мне ничего не угрожает”, – заключил он.
Отметим, что количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Украине за сутки резко выросло.
Вирус подтвержден у 73 человек, сообщили в МОЗ.
На данный момент ситуация в Украине следующая:
Больше всего зафиксированных случаев заражения сейчас в столице - 29.
Вечером 22 марта в МОЗ сообщили, что за сутки количество зараженных увеличилось на 20 человек.
Напомним, что число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".
Также Politeka сообщала, что Зеленский ужесточает борьбу с коронавирусом: что запрещено в Украине с 17 и 18 марта.