Украинский футболист Мирослав Славов не смог вернуться домой из-за российского  "Аэрофлота"

Своей историей футболист поделился в интервью изданию Динамо Киев.

Из-за распространения коронавируса он пытался покинуть Иран, но на уже заранее оплаченный рейс его не пустили, так как на борт брали только граждан РФ.

Стоит отметить, что Иран — второй после Китая центр распространения коронавируса в мире.

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"Вы себе не можете представить, что началось среди людей: слезы детей и женщин, мужчины начинали драться... Вокруг царил полный хаос. Как я ни старался убедить их, что это мой последний шанс на попадание домой – безрезультатно. Меня это невероятно удивило, ведь мы летели бы транзитом, даже не ступили бы на российскую землю и никто нам никаких штампов бы не ставил, а буквально сразу же улетели бы в своих направлениях", –  рассказал спортсмен.

В итоге, он все таки смог вернуться в Украину.

“Итог – две бессонные ночи и масса нервов. Мне все же удалось вскочить в последний миг и прорваться через все трудности. К счастью, я теперь дома и мне ничего не угрожает”, – заключил он.

Отметим, что количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Украине за сутки резко выросло.

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Вирус подтвержден у 73 человек, сообщили в МОЗ.

На данный момент ситуация в Украине следующая:

Больше всего зафиксированных случаев заражения сейчас в столице - 29.

Вечером 22 марта в МОЗ сообщили, что за сутки количество зараженных увеличилось на 20 человек.

Напомним, что  число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

 

Также Politeka сообщала, что Зеленский ужесточает борьбу с коронавирусом: что запрещено в Украине с 17 и 18 марта.