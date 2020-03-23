Сознание людей, живущих в оккупированных РФ Донбассе и Крыму не поддается изменениям
Такое мнение высказала заслуженная артистка Украины, актриса Ирма Витовская в интервью Styler.
По ее словам, идеологически изменить жителей оккупированных территорий невозможно, ведь люди, живущие на Донбассе находятся в совершенно другой реальности - "русском мире".
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"Это очень сложная тема. Во-первых, вы уже не измените этих людей идеологически. Во-вторых, некоторые люди там находятся в страшной прострации, поскольку надеялись и ждали, а надежды все меньше. А жить надо. Вот их мне больше всего жаль", - рассказала Витовская.
Такое положение дел актриса объясняет историческими особенностями регионов. По мнению Витовской, эти люди сменят идеологию только в ходе комплексного изменения российской нации.
"Те же, кто верит в другую ценностную историю, они в основном являются потомками тех, кого сюда переселили. Поэтому для них это более закономерно. Они себя присоединяют к другой нации", - говорит она.
Также ранее сообщалось, что заслуженная артистка Украины, актриса Ирма Витовская заявила, что против того, чтобы ездить в Россию ради так называемой "дружбы народов".
По ее мнению, представители интелигенции, в частности артисты, должны иметь сознательную гражданскую позицию, а не рассказывать о "дружбе народов", когда в нашей стране происходит война из-за Российской Федерации.
Напомним, что Ирма Витовская отказалась от русского языка.
Как сообщала Politeka, Ирма Витовская поставила на место "патриотов" Украины.
Также Politeka писала, что Ирма Витовская разнесла окружение Зеленского.