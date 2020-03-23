Поки в Україні з завмиранням серця стежать за зростанням кількості хворих на коронавірус співгромадян, «ЛНР» – тиша да спокій

На окупованих територіях Луганської області від людей приховують реальну картину, а замовчують про ситуацію з вірусом адміністрації з подачі кремлівських кураторів.

Про це повідомляє телеграм-канал «Вільнодумець».

За словами обізнаних жителів регіону, одна з причин такої поведінки – нездатність Москви взяти під контроль ситуацію з поширенням коронавіруса через брак медичного персоналу, ліків й устаткування.

«Приятелька знайомої працює в лікарні. За її словами, інфекційне відділення 4-ї Луганської лікарні переповнене хворими. В аптеках розкупили всі маски й антисептичні засоби, залишилася марля, з якої і пропонують людям шити пов'язки. Взагалі запасів медикаментів залишилося приблизно на тиждень», – пише автор.

Раніше більшість медикаментів завозилося в «ЛНР» контрабандою з України, Росія давала мізер. Зараз же всі в'їзди закриті, і біда не тільки з ліками, але і з продуктами. Їх, кажуть місцеві, теж залишилося всього на кілька тижнів.

«Але окупаційна влада всіх заспокоює, закликає не піддаватися паніці, поширюваній американцями й укропами!», – йдеться у повідомленні.

У Луганську влада нагороджує переможців конкурсів за професією, військових, конкурсів краси, розповідає про суботниках в парках, в школах проводять огляди, йде підготовка до 9 травня і т. п.

«Коронавірус багатьма сприймається як щось віртуально-віддалене, не те, що страх бути вбитим під час обстрілу. А це і є результат замовчування російськими окупантами реальної загрози від СOVID-19. Просто про пандемію вірусу в «республіканських» новинах не говорять або говорять як про різновиди грипу», – резюмує "Вільнодумець", припускаючи, що жителі «республіки» ще не зрозуміли одного очевидного факту:

«Заради збереження обличчя і проведення «побєдобісся» (9 травня) Кремль реально готовий пожертвувати цим населенням».

Нагадаємо, окупанти кинули жителів Донбасу в саме пекло коронавіруса.

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