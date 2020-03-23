Погода в Украине 24 марта заставит всех дрожать, днем будет хоть и без осадков, но холодно

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.

«Во вторник, 24-го марта, в большинстве областей Украины ожидается солнечная погода. Прогностические карты показывают, что завтра наше небо будет свободно от облаков (карта), разве что немного - на Юге, повсюду осадков не ожидается, будет светить солнце. Антициклон. Это - из лучших новостей. Менее комфортные прогностические синоптические обстоятельства - завтра предполагается сильный северо-восточный ветер (на Севере Украины - слабее, только умеренный). Также еще продержится морозная погода, ночью до -3-8 градусов. Днем будут небольшие `плюсы`, но все равно холодно, максимально +2+6 градусов», - говорится в сообщении.

В Киеве, утверждает Диденко, будет холодно: ночью до 3-5 мороза. Днем же воздух прогреется до 2-4 тепла. Осадков не предвидится.

При этом в будущем Диденко прогнозирует изменение ситуации.

"В дальнейшем температура воздуха в Украине начнет постепенно повышаться и уже с четверга ощутимо потеплеет: сначала+ 7+ 12, на Юге до+ 15 градусов, ближе к выходным+ 10+ 16 градусов. Всю неделю осадков не будет, светить солнце", - уточнила она.

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