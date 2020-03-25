В Украине число больных коронавирусом уверенно приближается к сотне

По последним данным, коронавирус официально выявлен у 97 жителей Украины, сообщает Politeka. При этом число заболевших продолжает увеличиваться с каждым днем. Два новых случая были зафиксированы у жителей Тернопольской области. Также с симптомами вируса госпитализировали 21-летнюю девушку в Броварах.

Кроме того, появились сообщения о первых заразившихся работниках медицинских учреждений в Украине. Так, стало известно, что в Ивано-Франковске среди 5 инфицированных есть две медсестры. Они контактировали с женщиной, которая ранее умерла от коронавируса. Сейчас у медсестер бронхит и температура, однако их состояние оценивается как стабильное.

Еще 13 инфицированных были выявлены в Черновицкой области. Все они контактировали с ранее заболевшими людьми.

Подозрение на коронавирус также возникло у беременной женщины в Киевской области. Первый тест ПЦР показал у нее положительный результат, однако для окончательного подтверждения болезни нужно дождаться второго теста. Известно, что женщина уже госпитализирована.

Кроме того, появилась информация о том, что коронавирус подтвердился у еще одного нардепа – Сергея Рудика, самовыдвиженца по Черкасской области. Информацию о подтверждении диагноза сообщила его коллега, народный депутат Виктория Гриб. Если эта информация подтвердится, Рудик станет третим заразившимся нардепом.

На фоне распространения вируса по стране на главных трассах под Киевом появилась бронетехника. Власти столицы не исключают, что город могут закрыть на въезд и выезд. Кроме того, власти столицы готовы максимально ограничивать передвижения по городу. Введение дополнительных жестких мер будет зависеть от скорости распространения коронавируса.

Всего в мире заражены более 400 тысяч человек. Жертвами вируса стали более 17 тысяч. При этом выздоровели более 103 тысяч пациентов. Всего за неделю число инфицированных во всем мире выросло более чем в два раза. Пока пандемия не сбавляет темпы.

Напомним, олигархи молят украинцев спасти их от коронавируса: «Платят очень хорошо».

Как сообщала Politeka, коронавирус опустошает новую страну, число жертв бьет рекорды: «Быстрее, чем в Италии».

Также Politeka писала, что в Европе нашли целый "склад" жертв коронавируса, о людях забыли: "доживали в кроватях".