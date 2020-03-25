Коронавирус COVID-19 способен на протяжении длительного времени выживать вне человеческого тела

К такому выводу пришли ученые из США, передает РБК-Украина.

Оказалось, что коронавирус оказался еще опаснее, чем думали ранее.

Специалисты наблюдали за смертельным вирусом COVID-19 на круизном лайнере "Diamond Princess" и выяснили, что он способен выживать на поверхностях до 17 дней.

Хотя ранее в Национальном институте здоровья Соединенных Штатов утверждали, что COVID-19 при определенных параметрах температуры и влажности (22 градуса и 40% влажности) может жить на картоне в течение 24 часов, а на пластике и нержавеющей стали - до 2-3 дней.

После того, как с круизного лайнера, который находится в японском карантине, эвакуировали всех пассажиров, корабль исследовали спустя 17 дней. Специалисты обследовали судно и обнаружили коронавирус на разных поверхностях в каютах, хотя людей на корабле не было более 14 дней.

При этом американские ученые отметили, что это не означает, что COVID-2019 способен размножаться на поверхности.

Но исследователи не сомневаются, что основной путь передачи коронавируса - от человека к человеку воздушно-капельным путем. Поэтому они настоятельно рекомендуют соблюдать дистанцию не менее 2 метра, тщательно мыть и обрабатывать руки антисептиком, чтобы обезопасить себя.

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По словам Сергея Крамарева, выводы пока делать рано потому что, неизвестна реальная цифра заболевших.

"Потому что у нас не было тестов, а тех, что привезли, совсем недостаточно. Все зависит оттого, когда закончат к нам привозить эвакуированных украинцев из других стран. Вот когда их всех доставят, с этого момента должно пройти две недели. И мы поймем, сколько у нас на самом деле зараженных", – объяснил он.

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