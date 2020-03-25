Коронавирус COVID-19 способен на протяжении длительного времени выживать вне человеческого тела
К такому выводу пришли ученые из США, передает РБК-Украина.
Деми Роуз похвасталась шикарными формами прямо в постели: "Просто закачаться"
Лобода прогулялась на пляже в крошечном бикини: "Вот это малышка на миллион!"
Обрюзгшего Ди Каприо заметили с постаревшей Кейт Уинслет на пляже: "Какие же они..."
В Одессе женщин застукали за странным занятием в лесу: кадры происходящего
Оказалось, что коронавирус оказался еще опаснее, чем думали ранее.
Специалисты наблюдали за смертельным вирусом COVID-19 на круизном лайнере "Diamond Princess" и выяснили, что он способен выживать на поверхностях до 17 дней.
Хотя ранее в Национальном институте здоровья Соединенных Штатов утверждали, что COVID-19 при определенных параметрах температуры и влажности (22 градуса и 40% влажности) может жить на картоне в течение 24 часов, а на пластике и нержавеющей стали - до 2-3 дней.
После того, как с круизного лайнера, который находится в японском карантине, эвакуировали всех пассажиров, корабль исследовали спустя 17 дней. Специалисты обследовали судно и обнаружили коронавирус на разных поверхностях в каютах, хотя людей на корабле не было более 14 дней.
При этом американские ученые отметили, что это не означает, что COVID-2019 способен размножаться на поверхности.
Но исследователи не сомневаются, что основной путь передачи коронавируса - от человека к человеку воздушно-капельным путем. Поэтому они настоятельно рекомендуют соблюдать дистанцию не менее 2 метра, тщательно мыть и обрабатывать руки антисептиком, чтобы обезопасить себя.
Ранее мы рассказывали о том, что врач-инфекционист раскрыл реальную ситуацию с коронавирусом в Украине.
По словам Сергея Крамарева, выводы пока делать рано потому что, неизвестна реальная цифра заболевших.
"Потому что у нас не было тестов, а тех, что привезли, совсем недостаточно. Все зависит оттого, когда закончат к нам привозить эвакуированных украинцев из других стран. Вот когда их всех доставят, с этого момента должно пройти две недели. И мы поймем, сколько у нас на самом деле зараженных", – объяснил он.
Напомним, стало известно, какие болезни дают осложнения при коронавирусе: "В зоне риска оказались..."
Как сообщала Politeka, Китай скрыл важные данные о коронавирусе: "на самом деле было выявлено свыше..."
Также Politeka писала, что у Зеленского рассказали об отмене карантина: «Вернуться к нормальной жизни сможем в…»