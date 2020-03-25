Мощные магнитные бури накроют всю планету в конце марта и средине апреля

Это может негативно сказаться на самочувствии людей, работе техники, а также вызвать погодные катаклизмы.

Специалисты Физического института имени Лебедева (ФИАН) назвали даты ударов.

Ближайшая магнитная буря ожидается 27 марта, после чего магнитосфера будет колебаться еще в течение нескольких дней. Следующий удар возникнет прямо перед Пасхой – 15 апреля.

Отмечается, что даже у абсолютно здоровых людей во время мощных магнитных бурь может наблюдаться снижение работоспособности, появиться апатия и усталость, они будут жаловаться на головные боли и раздраженность.

В периоды магнитных колебаний эксперты советуют хорошо высыпаться, а также максимально снизить физическое и психологическое напряжение, избегать конфликтов и выяснения отношений.

Особенное внимание стоит уделить питанию, по возможности пить больше жидкости и выделить время для длительной прогулки на свежем воздухе. Необходимо постараться максимально ограничить или вовсе исключить употребление алкоголя, кофе и энергетиков. Можно пойти в бассейн или устроить отдых на природе.

Людям с хроническими заболеваниями стоит проконсультироваться с лечащим врачом и держать под рукой необходимые лекарства.

Напомним, что стало известно, как на самом деле влияют магнитные бури на здоровье.

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