Следующая неделя устроит метеозависимым украинцам испытание на прочность

Землю накроет магнитная буря, и это произойдет уже в четверг, 19 марта, сообщает «РБК-Украина».

По информации издания, метеоудар ожидается умеренно сильный и не превысит нижнюю отметку в G1, однако его последствия почувствуют на себе не только метеозависимые украинцы, но и даже те, кто обычно не поддается подобным явлениям.

Вторая в этом месяце магнитная буря ожидается 27 марта, и она также обещает быть умеренной.

Специалисты советуют гипертоникам, а также эмоционально и психически нестабильным людям 19 и 27 марта быть особенно осторожными. Даже у абсолютно здоровых граждан, не страдающих сердечнососудистыми заболеваниями, в эти дни может наблюдаться снижение работоспособности, появиться апатия и усталость, они будут жаловаться на головные боли и раздраженность.

Медики рекомендуют в такие дни хорошо выспаться, а также максимально снизить физическое и психологическое напряжение, избегать конфликтов и выяснения отношений.

Особенное внимание стоит уделить питанию, по возможности пить больше жидкости и выделить время для длительной прогулки на свежем воздухе. Необходимо постараться максимально ограничить или вовсе исключить употребление алкоголя, кофе и энергетиков. Можно пойти в бассейн или устроить отдых на природе.

Людям с хроническими заболеваниями стоит проконсультироваться с лечащим врачом и держать под рукой необходимые лекарства.

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