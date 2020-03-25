Субсидии будут давать украинцам, которые остались без работы во время карантина

Такое постановление принял Кабинет министров в среду, 25 марта

Чтобы получить субсидию нужно зарегистрироваться в службе занятости, это можно сделать онлайн.

Текстом постановления также запрещается в период карантина лишать граждан жилищных субсидий. Главы ОГА с органами местного самоуправления должны обеспечить соблюдение этих условий, рассказал премьер.

субсидия коммуналка платежки

Помимо этого, на время карантина субсидии для оплаты ЖКУ увеличат в среднем на 300 грн. Механизм должен заработать после принятия Верховной радой закона о Стабилизационном фонде.

Отметим, на время карантина из-за COVID-19 украинцев ждут некоторые послабления.

Так, с 17 марта банковским учреждениям запрещено взимать штрафы на период карантина. Также украинцы могут не оплачивать ипотеку в этот период.

С 1 марта по 30 апреля 2020 в случае просрочки выплат банкам запрещается начислять штрафы и повышать процентные ставки. Это распространяется на все потребительские кредиты, которые выдают банки и финансовые компании.

коронавирус, маски, украина, карантин

Кроме того, прекращается взыскание штрафов за просроченную оплату коммунальных услуг, однако это не значит, что можно не платить вообще.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Как сообщала Politeka, доллар и евро добили гривну, новые цифры в обменниках поражают.

Также Politeka писала, что  украинцев предупредили о последствиях коронавируса: "тяжелый удар по карману и..."