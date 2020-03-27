Погода в Украине 27 марта кардинально изменится, о недавних холодах останутся только воспоминания

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, на западной части страны ожидается потепление до 11-17 градусов выше нуля. Дождей не будет, хотя небо затянет тучами. Ночью же ожидается похолодание до 0-3 мороза.

Украинцам на севере страны стоит ожидать немного другой погоды – там воздух прогреется лишь до 14 тепла, хотя также будет облачность. Ночью столбик термометра покажет от 1 тепла до 2 мороза.

А вот в центральных областях местами ожидается до +16. В частности, в Закарпатской области. На остальной части региона будет 11-14 по Цельсию. Ночью на улице будет от 3 тепла до 2 мороза.

Также тепло накроет и жителей юга страны. Днем, хотя будет и облачно, воздух прогреется до 13-16 тепла. Ночью также будет небольшой «плюс» - от 1 до 4 градусов.

На востоке Украины ожидается 13-16 градусов. А вот ночью похолодает до -2 мороза. Дождей не предвидится.

Жителям Киева и области синоптики прогнозируют облачность с мимолетными прояснениями. Столбик термометра днем покажет 12-14 тепла, а ночью от 1 выше нуля до -3 мороза.

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