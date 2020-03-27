Во время карантина из-за коронавируса в Украине медицинские маски стали самым дефицитным товаром. Мы расскажем вам какие маски можно купить, за сколько и нужны ли они вообще.

Еще в начале марта 2020 года одноразовые медицинские маски дешево продавались во всех аптеках страны, даже в Киеве цена составляла одну гривну за штуку. С началом эпидемии товар быстро раскупили, ведь коронавирус распространяется воздушно-капельным путем. В один момент Украина оказалась без важного средства – практически в каждой аптеке появилась надпись: “Масок нет”.

С 12 марта для защиты от коронавируса приняты суровые меры: без маски для лица очень часто отказываются пускать в магазины, транспорт и даже аптеки. Купить защиту для взрослого или ребенка сейчас очень трудно, но выход есть: многие украинцы начали делать защитные средства своими руками и продавать их на интернет-ресурсах.

Где купить маску во время карантина

Первым делом нужно отметить, что украинское законодательство запрещает продажу медицинских средств без лицензии, в связи с этим многие ресурсы “банят” подобные предложения. Зато в сети полно объявлений о продаже “не медицинских масок”, которые подают, как товары для красоты и хозяйственный инвентарь, например, защиту от пыли.

В Киеве продают маски из хлопка и льна за 25 гривен при заказе от 10 штук. Автор пишет, что его изделие “для эффективного использования требует дополнительной обработки антисептиком”.

Вот одно из объявлений из Харькова. Автор пишет, что маска трехслойная и сделана своими руками при помощи ультразвуковой сварки. Якобы, ее плотность выше, чем у хирургической. Цена составляет 15 гривен за одну маску, при этом минимальный размер заказа – 100 штук.

Мы нашли объявление о продаже масок в Киеве – по 22 гривны за штуку. Минимальное количество не указано, как и материал. Отмечается лишь, что маски двуслойные.

В Днепре маски продают намного дешевле – по 12 гривен. Согласно объявлению, трехслойные одноразовые средства защиты шьют ежедневно фабричным способом.

В продаже есть и многоразовые маски, которые стоят гораздо дороже. Так называемые “Питта” изготавливают из ткани. По заверениям продавцов, такая черная маска подходит взрослым и детям благодаря своей эластичности, при этом ее можно стирать.

В заголовке отмечается: средство не медицинское, но изображениями авторы намекают, будто оно защищает от коронавируса. Стоимость такого изделия – 77 гривен.

На другом ресурсе мы нашли такую же маску, которую продают почти в три раза дороже – за 199 гривен. И это уже по акции, без нее стоимость достигает 263 гривен.

Карантин – карантином, а люди хотят выглядеть красиво. Спрос рождает предложение – и в сети появились маски с рисунком. Одно из объявлений предлагает трехслойную модель из бязи с флизелиновой мембраной за 99 гривен. На картинке видно ярко-желтую ткань в белый горошек. Автор уверяет, что маску можно стирать и гладить для повторного использования.

Маски можно купить также в крупных интернет-магазинах. Здесь гораздо больше вариантов для тех, кто хочет себе защиту с рисунками. Например, вот такие трикотажные многоразовые маски продаются по 78 гривен за штуку.

Есть варианты из хлопка с полиуретаном, украшенные яркими рисунками за 129 гривен. Стоит отметить, что в обоих случаях маски больше декоративные и практически не защищают дыхательные пути.

В Интернете продаются респираторные маски, которые люди по всему миру активно используют в условиях дефицита медицинских. Стоят они относительно недорого, например, в объявлении ниже – 55 гривен за штуку. Респираторная маска не гарантирует надежную защиту от вирусов, но это лучше, чем полностью открытые дыхательные пути.

Какие маски продаются для детей

С 12 марта на карантин закрыли все украинские школы и детские сады. Детям рекомендовали сидеть в изоляции и учиться дистанционно. Но бывают ситуации, когда ребенка нужно вывести на улицу, потому в продаже появились защитные маски специально для детей.

В интернет-магазинах довольно узкий ассортимент именно детских масок для лица. Медицинских пока нет в наличии, зато есть “защитные” с рисунками, например, с улыбками. На объявлении ниже приводим многоразовую модель с фильтром (клапаном), который заменяется. Стоит она 129 гривен.

В связи с карантином появились в продаже детские маски кустарного производства. Один из авторов продает в сети средство защиты из хлопка и вискозы по 70 гривен за штуку в розницу и оптом. Отмечается, что маски шьет семейное ателье, их можно стирать и надевать многократно.

Выше упоминались маски типа “Питта” – для детей в Украине изготавливают такие же, но поменьше, есть и цветные варианты. В шапке объявления стоит цена в 50 гривен, но в описании указано, что это за оптовый заказ от двух тысяч экземпляров и больше. В розницу же детская маска продается за 80 гривен.

Защитит ли маска от коронавируса

Во время пандемии многие спорят о том, помогает ли маска не заразиться Covid-19. Сразу стоит отметить, что главная задача медицинской маски – не пропускать инфекцию наружу, а не внутрь. Частицы, которые передаются воздушно-капельным путем, выдыхаются носителем и “застревают” в защитной мембране, не попадая на окружающих.

Это особенно важно в случае с коронавирусом, ведь у болезни большой инкубационный период. Человек может долго ходить без явных симптомов и не знать, что заражен Covid-19. При этом он будет распространять вирус среди других людей. Чем больше людей носят маски – тем меньше риск заражения.

Медики пришли к выводу, что коронавирус не так хорошо передается воздушно-капельным путем, как через грязные руки. Микроорганизмы способны сутки жить на пыльной поверхности, дожидаясь, когда кто-нибудь их подберет. Поэтому важно регулярно мыть полы и протирать пыль, а также мыть руки с мылом или пользоваться антисептиком.

Не всегда есть возможность продезинфицировать руки, особенно на улице. Каждый человек регулярно дотрагивается до своего лица, делая это непроизвольно, а с грязных рук вирусы способны перекочевать в рот, нос или глаза, чтобы потом вызвать заболевание. Закрыв маской дыхательные пути, можно снизить риск такого заражения, ведь пальцы найдут не открытую кожу, а защитный барьер. Поэтому не только медицинский, но и косметический вариант маски может принести пользу и уберечь от коронавируса.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, медицинские маски от коронавируса: как сделать и правильно использовать.

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