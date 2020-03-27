Во время карантина из-за коронавируса в Украине медицинские маски стали самым дефицитным товаром. Мы расскажем вам какие маски можно купить, за сколько и нужны ли они вообще.
Еще в начале марта 2020 года одноразовые медицинские маски дешево продавались во всех аптеках страны, даже в Киеве цена составляла одну гривну за штуку. С началом эпидемии товар быстро раскупили, ведь коронавирус распространяется воздушно-капельным путем. В один момент Украина оказалась без важного средства – практически в каждой аптеке появилась надпись: “Масок нет”.
С 12 марта для защиты от коронавируса приняты суровые меры: без маски для лица очень часто отказываются пускать в магазины, транспорт и даже аптеки. Купить защиту для взрослого или ребенка сейчас очень трудно, но выход есть: многие украинцы начали делать защитные средства своими руками и продавать их на интернет-ресурсах.
Где купить маску во время карантина
Первым делом нужно отметить, что украинское законодательство запрещает продажу медицинских средств без лицензии, в связи с этим многие ресурсы “банят” подобные предложения. Зато в сети полно объявлений о продаже “не медицинских масок”, которые подают, как товары для красоты и хозяйственный инвентарь, например, защиту от пыли.
В Киеве продают маски из хлопка и льна за 25 гривен при заказе от 10 штук. Автор пишет, что его изделие “для эффективного использования требует дополнительной обработки антисептиком”.
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Вот одно из объявлений из Харькова. Автор пишет, что маска трехслойная и сделана своими руками при помощи ультразвуковой сварки. Якобы, ее плотность выше, чем у хирургической. Цена составляет 15 гривен за одну маску, при этом минимальный размер заказа – 100 штук.
Мы нашли объявление о продаже масок в Киеве – по 22 гривны за штуку. Минимальное количество не указано, как и материал. Отмечается лишь, что маски двуслойные.
В Днепре маски продают намного дешевле – по 12 гривен. Согласно объявлению, трехслойные одноразовые средства защиты шьют ежедневно фабричным способом.
В продаже есть и многоразовые маски, которые стоят гораздо дороже. Так называемые “Питта” изготавливают из ткани. По заверениям продавцов, такая черная маска подходит взрослым и детям благодаря своей эластичности, при этом ее можно стирать.
В заголовке отмечается: средство не медицинское, но изображениями авторы намекают, будто оно защищает от коронавируса. Стоимость такого изделия – 77 гривен.
На другом ресурсе мы нашли такую же маску, которую продают почти в три раза дороже – за 199 гривен. И это уже по акции, без нее стоимость достигает 263 гривен.
Карантин – карантином, а люди хотят выглядеть красиво. Спрос рождает предложение – и в сети появились маски с рисунком. Одно из объявлений предлагает трехслойную модель из бязи с флизелиновой мембраной за 99 гривен. На картинке видно ярко-желтую ткань в белый горошек. Автор уверяет, что маску можно стирать и гладить для повторного использования.
Маски можно купить также в крупных интернет-магазинах. Здесь гораздо больше вариантов для тех, кто хочет себе защиту с рисунками. Например, вот такие трикотажные многоразовые маски продаются по 78 гривен за штуку.
Есть варианты из хлопка с полиуретаном, украшенные яркими рисунками за 129 гривен. Стоит отметить, что в обоих случаях маски больше декоративные и практически не защищают дыхательные пути.
В Интернете продаются респираторные маски, которые люди по всему миру активно используют в условиях дефицита медицинских. Стоят они относительно недорого, например, в объявлении ниже – 55 гривен за штуку. Респираторная маска не гарантирует надежную защиту от вирусов, но это лучше, чем полностью открытые дыхательные пути.
Какие маски продаются для детей
С 12 марта на карантин закрыли все украинские школы и детские сады. Детям рекомендовали сидеть в изоляции и учиться дистанционно. Но бывают ситуации, когда ребенка нужно вывести на улицу, потому в продаже появились защитные маски специально для детей.
В интернет-магазинах довольно узкий ассортимент именно детских масок для лица. Медицинских пока нет в наличии, зато есть “защитные” с рисунками, например, с улыбками. На объявлении ниже приводим многоразовую модель с фильтром (клапаном), который заменяется. Стоит она 129 гривен.
В связи с карантином появились в продаже детские маски кустарного производства. Один из авторов продает в сети средство защиты из хлопка и вискозы по 70 гривен за штуку в розницу и оптом. Отмечается, что маски шьет семейное ателье, их можно стирать и надевать многократно.
Выше упоминались маски типа “Питта” – для детей в Украине изготавливают такие же, но поменьше, есть и цветные варианты. В шапке объявления стоит цена в 50 гривен, но в описании указано, что это за оптовый заказ от двух тысяч экземпляров и больше. В розницу же детская маска продается за 80 гривен.
Защитит ли маска от коронавируса
Во время пандемии многие спорят о том, помогает ли маска не заразиться Covid-19. Сразу стоит отметить, что главная задача медицинской маски – не пропускать инфекцию наружу, а не внутрь. Частицы, которые передаются воздушно-капельным путем, выдыхаются носителем и “застревают” в защитной мембране, не попадая на окружающих.
Это особенно важно в случае с коронавирусом, ведь у болезни большой инкубационный период. Человек может долго ходить без явных симптомов и не знать, что заражен Covid-19. При этом он будет распространять вирус среди других людей. Чем больше людей носят маски – тем меньше риск заражения.
Медики пришли к выводу, что коронавирус не так хорошо передается воздушно-капельным путем, как через грязные руки. Микроорганизмы способны сутки жить на пыльной поверхности, дожидаясь, когда кто-нибудь их подберет. Поэтому важно регулярно мыть полы и протирать пыль, а также мыть руки с мылом или пользоваться антисептиком.
Не всегда есть возможность продезинфицировать руки, особенно на улице. Каждый человек регулярно дотрагивается до своего лица, делая это непроизвольно, а с грязных рук вирусы способны перекочевать в рот, нос или глаза, чтобы потом вызвать заболевание. Закрыв маской дыхательные пути, можно снизить риск такого заражения, ведь пальцы найдут не открытую кожу, а защитный барьер. Поэтому не только медицинский, но и косметический вариант маски может принести пользу и уберечь от коронавируса.
Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.
Напомним, медицинские маски от коронавируса: как сделать и правильно использовать.
Как сообщала Politeka, спекулянты добрались до харьковских аптек: "продают маски по цене...".
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