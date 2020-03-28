Погода в Украине 28 марта резко изменится, страну накроет неожиданное потепление

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидрометцентр.

Так, дождей сегодня не предвидится. Вместо этого небо просто затянет тучами.

На западной Украине ожидается потепление до 12-17 градусов. Холоднее всего будет в Ивано-Франковской области – от 12 до 14 тепла. Ночью в этом регионе похолодает до небольших минусов: столбики термометра покажут -3+4 градуса.

Аналогичной ситуация будет на севере страны. Днем воздух погреется до 13-16 тепла. Ночью также сохранится небольшой «плюс»: от 2 до 5 выше нуля.

Украинцам в центральных регионах также стоит ожидать потепления. Воздух будет в пределах 13-16 градусов. Ночью воздух остынет до 2-4 по Цельсию.

Теплее всего ночью будет на юге Украины. От 3 до 5 выше нуля. Днем ожидается от 13 до 17 по Цельсию.

На востоке страны днем будет 14-16 по Цельсию. А вот ночью похолодает до 1-4 выше нуля.

В Киеве и области синоптики прогнозируют облачность и дневные 12-17 тепла. Ночью столбик термометра покажет 1-5 градусов по Цельсию.

Из-за того некоторым украинцам захочется нарушить карантин, однако делать этого не стоит.

Напомним, погода летом удивит: украинцев предупредили об опасных аномалиях.

Как сообщала Politeka, погода не пожалеет украинцев, синоптики предупредили об опасности.

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