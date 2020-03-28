Выходные еще побалуют украинцев теплой весенней погодой до +18, однако уже с понедельника в Украину придет похолодание

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает известный украинский синоптик Наталья Диденко, передает Politeka.

По ее информации, сегодня и завтра температура в большинстве областей составит +12 +18, без осадков. Лишь в западных областях вероятны дожди в воскресенье.

Однако уже в понедельник дождь превратится в мокрый снег.

Юг и восток еще удержат теплую погоду, но уже со вторника в большинстве областей ожидается ночной мороз, а днем температура воздуха прогреется всего до двух-шести градусов тепла.

Теплее в воскресенье ожидается только в Крыму, на Запорожье и Донецкой области.

В Киеве в воскресенье ожидается теплая сухая погода, столбики термометров поднимутся до 15 градусов выше нуля.

В понедельник в столице похолодает до +7 +9. Во вторник ожидаются ночные заморозки. Днем температура воздуха будет на уровне +2 +4.

Потепление придет в Украину во второй половине неделе, пишет Диденко.

«Радуемся, что отопление еще не выключили, похолодание игнорируем носками и страшными толстыми домашними брюками из флиса, а очередное потепление, может, наконец разнообразит нашу самоизоляцию выносом цветов на балкон», – шутит синоптик.

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