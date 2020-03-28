В Сумах с 28 марта решили усилить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Согласно распоряжения, жителям Сум и Сумской городской объединенной территориальной общины запрещается покидать место проживание (дома, квартиры, общежития, отели). Исключения – дорога на работу и обратно, поход в аптеку или в магазины за продуктами, визит к врачу в связи с плохим самочувствием, поход к ветврачу с домашними животными, проведение ритуальных обрядов, посещение соотвествующих органов предоставления админуслуг, судебных заседаний, визиты в старикам и людям с инвалидностью для помощи им или их сопровождение.

На улице нельзя появляться без масок, а также запрещено ходить группами более двух человек, кроме отдельных случаев. Детям до 14 лет нельзя передвигаться по улицам без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 – находиться на улице после 20:00.

Также запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, курить, употреблять пищу и напитки в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах, посещать заведения, работа которых запрещена во время карантина.

Кроме того, жители города, выходя из квартиры, обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. При необходимости их могут остановить правоохранители и поинтересоваться местом проживания и целью выхода на улицу.

Покидать помещение можно только при крайней необходимости.

На улице граждане должны находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга. Выгуливать домашних животных на улицах разрешается только на поводках и на расстоянии не меньше двух метров от своего животного и других людей.

Правила являются обязательными к исполнению, а за их нарушение будут штрафовать.

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