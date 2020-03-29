Женщина, заразившая коронавирусом несколько сел на Буковине, умоляет оставить ее семью в покое

Первая заболевшая коронавирусом на Буковине женщина, которая умудрилась заразить десятки жителей своего и соседних сел, обратилась к соседям в селе Коленковцы и попросила прощение, а также оставить ее внуков в покое. Об этом сообщает Обозреватель (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что Елизавета недавно вернулась с заработков из Италии, где и заразилась коронавирусом. Уже дома она принимала активное участие в жизни села и не пропускала общественные собрания.

Так, в результате ее действий заразились дети и внуки женщины, затем с высокой температурой слег глава села. Также известно, что 14 односельчан находятся в больнице с подтвержденным диагнозом – коронавирус.

На 29 марта в Черновицкой области зарегистрировано уже 59 случаев заболевания смертельным вирусом. Из-за масового заражения, на карантин посадили три села в округе: Топоровцы, Бочковцы и Грозненцы. Там перекрыты не только дороги, но даже и лесные тропинки шлагбаумами.

"Виновница" сложившейся ситуации Елизавета записала видеообращение, где рассказала, что сама уже выздоровела и находится дома. Она обещает больше никогда не ездить в Италию на заработки.

Также она поделилась слухами о том, соседи хотят сжечь ее дом. А также, что хотят расправиться с ее детьми и внуками. "Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите", – со слезами просит Елизавета.

Напомним, что украинцы рассказали, как добирались домой с Москвы.

При посадке еще в Москве у пассажиров спрашивали регион и обещали, что их развезут. На деле оказалось, что автобусы не ждали их по прибытию, и украинцы не знают пока, как добираться домой.

Пассажиры утверждают, что на границе им просто проверили температуру, експрес-тестов не было, в поезде была полнейшая антисанитария, не было даже мыла, только «одни обмылочки».

Уточним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, Распутин предсказал, чем обернется коронавирус для человечества: "В преддверии очищения".

Как сообщала Politeka, вирусолог назвала препараты, которые могут противостоять болезни: "Деактивирует коронавирус".

Также Politeka писала, что "слуга" одним фото показала защиту нардепов от коронавируса: пока врачи сами покупают маски.