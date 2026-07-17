Подорожчання продуктів у Одеській області демонструє різну динаміку залежно від категорії товарів.

Подорожчання продуктів у Одеській області триває: за останній місяць помітно зросли середні ціни на вершкове масло, ріпчасту цибулю та свинячі ребра, повідомляє Politeka.net.

Найбільший приріст зафіксували у молочній та овочевій категоріях.

Найсуттєвіше подорожчало масло «Селянське» жирністю 72,5%. Станом на середину липня середня вартість упаковки вагою 200 грамів становить 124,99 гривні. Для порівняння, місяць тому цей показник дорівнював 112,67 гривні, тож різниця склала 12,32 гривні.

Відчутно змінилася й ціна ріпчастої цибулі. Зараз кілограм у середньому коштує 31,50 гривні, тоді як у середині червня показник становив 19,30 гривні. Таким чином овоч додав у вартості 12,20 гривні. Водночас у різних торговельних мережах цінники можуть відрізнятися залежно від постачальників та обсягів закупівель.

Дещо меншою виявилася зміна у м'ясному сегменті. Свинячі ребра наразі продаються в середньому по 229,63 гривні за кілограм. За останні чотири тижні середня вартість зросла на 6,67 гривні, хоча різниця між супермаркетами також залишається помітною.

Водночас подорожчання продуктів у Одеській області демонструє різну динаміку залежно від категорії товарів. Найшвидше реагують на ринкові зміни овочі та молочна продукція, тоді як м'ясні вироби дорожчають більш поступово.

Експерти рекомендують покупцям порівнювати пропозиції різних торговельних мереж перед придбанням товарів повсякденного попиту. Це допомагає знайти вигідніші варіанти та зменшити витрати сімейного бюджету.

Аналітики зазначають, що подальші зміни цін залежатимуть від сезонних факторів, логістичних витрат, вартості сировини та ситуації на споживчому ринку.

Джерело: мінфін

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