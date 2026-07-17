Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі можуть отримати певні каьегорії.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі продовжують видавати в межах міської програми підтримки людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Ініціатива охоплює кілька категорій громадян і діє на підставі рішення виконавчого комітету.

Інформацію про це надає Департамент соцполітики. Програма працює з кінця 2023 року та спрямована на підтримку тих, хто найбільше потребує соціальної допомоги.

Оформити продовольчі набори можуть внутрішньо переміщені особи, люди похилого віку, громадяни з інвалідністю, матері, які виховують неповнолітніх дітей, а також мешканці, що перебувають у складному матеріальному становищі. Підтримку надають і тим, хто проживає у місцях тимчасового розміщення або прихистках.

Крім того, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі можуть отримати законні представники малолітніх дітей, недієздатних осіб та громадян з обмеженою цивільною дієздатністю. Право на участь також мають люди, які перебувають на обліку в міському центрі соціальних служб.

До складу наборів входять продукти тривалого зберігання. Зокрема, видають м'ясні й рибні консерви, паштети, готові страви, локшину швидкого приготування, чай, каву, мед, джем, цукор та галетне печиво.

Такий перелік сформували з урахуванням тривалого терміну зберігання й практичності використання. Це дозволяє забезпечити базові потреби родин, які ще облаштовують побут після вимушеного переїзду.

Щоб оформити допомогу, необхідно звернутися до органу соціального захисту за місцем фактичного проживання або реєстрації. Разом із заявою слід подати документи, які підтверджують право на участь у програмі.

У міській адміністрації зазначають, що про можливі зміни умов, розширення переліку отримувачів чи інші оновлення повідомлятимуть через офіційні інформаційні ресурси.

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