Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО у Вінницькій області може поєднуватися із цією надбавкою, якщо громадянин відповідає встановленим законодавством критеріям.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО у Вінницькій області залишається одним із напрямів соціальної підтримки населення, повідомляє Politeka.net.

Водночас для окремих категорій громадян закон передбачає щомісячну надбавку до пенсії, яка у 2026 році може перевищувати 1 000 гривень.

Таку доплату призначають людям, які мають особливі заслуги перед Україною. Підстави для її нарахування визначені Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Право на додаткові кошти мають Герої України, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, особи, які після проголошення незалежності були відзначені чотирма або більше державними орденами, а також власники окремих почесних звань, зокрема народні артисти України.

Водночас Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО у Вінницькій області може поєднуватися із цією надбавкою, якщо громадянин відповідає встановленим законодавством критеріям. Така виплата призначається окремо й фінансується з державного бюджету.

До переліку отримувачів також входять матері-героїні, які народили та виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку. У визначених законом випадках право на надбавку може перейти батькові, якщо саме він самостійно виховував дітей після смерті матері або позбавлення її батьківських прав. Під час розгляду враховують і всиновлених дітей.

Розрахунок здійснюють на основі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Із 1 січня 2026 року цей показник становить 2 564 гривні.

Щомісячна доплата визначається у межах від 35% до 40% зазначеної суми. Таким чином, її розмір може становити від 897 до 1 026 гривень. Після перегляду прожиткового мінімуму величина такої підтримки автоматично збільшується.

Фахівці рекомендують громадянам, які вважають, що мають право на цю надбавку, звернутися до органів Пенсійного фонду України для уточнення умов призначення та переліку необхідних документів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Вінницькій області: що саме відбувається на ринку.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: городянам розповіли про ключові зміни у транспорті.