Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області можна знайти в різних локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області залишається доступним завдяки пропозиціям від власників приватних будинків, які готові тимчасово приймати людей, що через війну були змушені залишити свої домівки, повідомляє Politeka.net.

Один із варіантів розташований у селі Потоки Жмеринського району. Для проживання пропонують будинок із чотирма кімнатами, розрахований приблизно на п'ятьох осіб. Оселя має пічне опалення, криницю, господарські приміщення, погріб, город і фруктовий сад. Водночас централізоване водопостачання та газопостачання відсутні. Господарі просять майбутніх мешканців дбайливо ставитися до майна й підтримувати порядок.

Ще одна пропозиція доступна безпосередньо у Вінниці. Жінка разом із дитиною може заселитися без додаткової оплати за умови дотримання домовленостей із власниками житла.

Водночас безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області можна знайти й у селі Гонорівка Ямпільського району. Для родини там підготували будинок із чотирма кімнатами, пічним опаленням, водопостачанням, гаражем і земельною ділянкою площею близько 30 соток. Санвузол розташований на подвір'ї.

Фахівці наголошують, що умови проживання можуть відрізнятися залежно від конкретної пропозиції. Перед переїздом рекомендують уточнити всі важливі деталі, перевірити актуальність оголошення та погодити порядок заселення.

Перелік доступних варіантів регулярно оновлюється, тому переселенцям радять не відкладати звернення до власників. Деякі помешкання знаходять нових мешканців упродовж кількох днів, а інколи — навіть швидше.

Джерело: Допомагай

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