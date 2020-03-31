Украинцы массово нарушают правила карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса

Об этом в эфире украинского телеканала рассказал спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает Politeka.net.

По его словам, за последнее время правоохранители составили около 3000 административных протоколов за нарушение норм карантина.

Какими именно были правонарушения, спикер силового ведомства не уточнил.

Артем Шевченко также заявил, что в данный момент силовики не имеют возможности штрафовать украинцев за пикники в парках или хождение в общественных местах без медицинских масок.

Он добавил, что эти меры – пока лишь рекомендации государства, и полицейские могут проводить только профилактические беседы. Однако Артем Шевченко проговорился и заявил, что ситуация может измениться.

"Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть (будут штрафовать украинцев - ред. )", - резюмировал спикер МВД.

Ранее мы рассказывали, что украинцев начали жестко штрафовать за публикации о коронавирусе. Согласно законодательству, статья 173-1 Кодекса Украины про административные правонарушения предусматривает наказание за "распостранение неправдивых слухов".

Так, 25 марта житель Черновцов получил штраф за публикацию в Инстаграмм сторис о якобы заражении всех коронавирусом. Суд посчитал этот поступок распостранением паники.

Более того, по аналогичной статье были оштрафованы двое жителей Житомирской области. При этом адвокат Сергей Войченко рассказал, что данную статью может подпадать и сама украинская власть.

«…от ее имени ездят машины и просят оставаться людей дома, ссылаясь на пандемию коронавируса», - отметил правозащитник.

Напомним, что украинцам раскрыли эффективный путь борьбы с коронавирусом: что нужно знать о соцработниках.

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