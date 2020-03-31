Украинцы просят президента Владимира Зеленского назначить главой МОЗ известного педиатра Евгения Комаровского

Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте президента в понедельник, 30 марта.

"Считаю, что с целью повышения эффективности борьбы с эпидемией, есть необходимость утвердить на пост министра здоровья Доктора Комаровского!!! Пусть хранит нас Бог", - говорится в тексте петиции.

Стоит отметить, что за сутки обращение собрало 67 подписей из 25 000 необходимых. До конца сбора подписей остается 91 день.

Несмотря на надежды украинцев и проявление уважения к доктору Комаровскому, последний ранее уже комментировал возможное назначение на пост министра здравоохранения. Педиатр изложил свою точку зрения еще год назад, до победы Зеленского на выборах.

"Зеленский, с которым у нас 10 лет добрых дружеских отношений, попросил меня быть его советником в области медицины. Я согласился. В связи с этим на многих моих ресурсах и в личной почте очередная атака ботов и поток оскорблений. Пожалуйста, потерпите. Не реагируйте. Не кормите троллей вашими эмоциями. Наша команда надеется на то, что после выборов им (троллям) урежут материальную помощь и они затихнут сами по себе. Быть министром не планирую. Планирую давать советы и отвечать на вопросы в рамках моей компетенции. Остаюсь детским врачом", - писал Комаровский.

Напомним, 30 марта нардепы утвердили своим голосованием отставку министра здравоохранения Ильи Емца, а также назначение его преемника - Максима Степанова.

Новоиспеченный глава МОЗ Степанов выделил такие приоритеты в своей работе: борьба с эпидемией и завершение медицинской реформы.

"Я не хочу никого ни в чем обвинять, но есть определенная потеря времени с точки зрения подготовки к пандемии. Мы больше не можем себе позволить терять время. Поэтому крайне важно сейчас наладить коммуникацию с учреждениями здравоохранения на местах", - заявил министр.

Напомним, министр Минздрава Емец и Минфина Уманский подали в отставку: важные подробности.

Как сообщала Politeka, глава Минздрава наплевал на пенсионеров и поплатился, позорное видео.

Также Politeka писала, Комаровский озвучил наихудший сценарий для Украины из-за коронавируса: "В первые два года..."