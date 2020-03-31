В Киеве военная техника охраняет украинцев, эвакуированных из Дохи и направленных на обсервацию

Впрочем, далеко не все люди, прибывшие в Украину из столицы Катара, готовы оставаться на обсервации в выделенных для них отелях «Козацкий» и «Пуща». Так, 31 марта выяснилось, что некоторые сбежали из своих номеров. Сейчас их разыскивает полиция.

Те же, кто остался на обсервации, ждут ПЦР-тестов, которые им должны будут провести 1 апреля. В Телеграм-канале PavlovskyNews появился снимок, на котором видно, что отели теперь тщательно охраняют полицейские и даже военная техника.

«Несколько человек покинули место обсервации. Сейчас вместе с пограничниками уточняем списки, чтобы точно знать, сколько», - рассказали в Нацполиции.

Отметим, что отели, в которых разместили украинцев, находятся в Киеве.

Эвакуированные из Дохи украинцы прилетели в Борисполь утром 30 марта. Власти предписали пассажирам отправиться на принудительную обсервацию в заранее подготовленных отелях. На выбор людям были предоставлены бесплатные номера, или проживание с доплатой. При этом часть пассажиров отказались от этих условий и остались сидеть в самолете.

В последствии людей все же доставили в отели, но пассажиры жалуются на то, что их удерживают силой. Министр инфраструктуры Криклий согласился отпустить украинцев из обсервации, если у них у всех будут отрицательные ПЦР-тесты.

Напомним, эвакуированный украинец поразил позорным поступком: «сходил в туалет прямо под…».

Как сообщала Politeka, украинцы устроили бунт под Киевом: привлечена Нацгвардия.

Также Politeka писала, что глава МИД Кулеба после дебоша в аэропорту сказал украинцам не возвращаться.