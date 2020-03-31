Погода в Украине 1 апреля неприятно удивит всех, доставать легкую одежду пока не стоит

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Натальи Диденко.

«Апрель-самый оптимистичный месяц года. Потому что именно в апреле становится понятно, что вот-вот - и пойдет валом эта тюльпанно-нарцисная роскошь, мы без шапок, с летающими платочками на шее, гардеробные цвета станут ярче, цветы перекочуют на балкон, балкон, на радость коту, будет всегда открытым, и все птицы вернутся домой. Украинцы также все возвращаются домой, правда, совсем не по такой красивой причине, как весна, да и у птиц будто организовано все значительно лучше», - отметила она.

Однако, утверждает Диденко, радоваться весенней погоде пока что рано.

«Однако окружающие сложные человеческие обстоятельства никак не умаляют красоты апреля и наших надежд, которые именно сейчас, вместе с прибуванням цветов вокруг, вырываются на свободу после долгой зимы. Зима сопротивляется, добавляет нам к карантинным нелегким временам, еще и морозу», - подчеркнула она.

Синоптик прогнозирует, что завтра «ночью морозы охватят всю территорию Украины, ожидается -2-6 градусов, в Карпатах до -6-12 градусов. Арктический воздух».

«Однако дневное солнце благодаря антициклона, а это все же апрельское солнце, а не, скажем, ноябрьское, прогреет днем окружающей среды до +4+9 градусов. Мощный антициклон, центр которого-аж над Атлантикой, достанет своим влиянием и Украины, попутно разбросав влажные фронты на север и юг. Поэтому в среду в Украине повсюду - сухо и солнечно. Ветер с колючего Северного изменится на-ура-более мягкий западный, а там и до Юго-Западного недалеко. В Киеве первое апреля будет с ночным морозом до -3-5 градусов, днем уже потеплеет до +7 градусов. Будет светить солнце», - уточнила она.

В будущем синоптик прогнозирует, что ожидается существенное потепление. Вплоть до 13-19 градусов.

«Поэтому эти все намерения зимы удержать, хотя бы снегом сквозь солнце, кресло под собой - смешные. Как шутил мой папа о подобных жизненных обстоятельствах «Все! Пора ноги в тазик и парить. Так что зима, давай - ноги в тазик и парить. Апрель подъезжает», - рассказала она.

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