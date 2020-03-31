Организаторы «Евровидение-2020», которые ранее заявили об отмене конкурса, решили все же провести вместо него специальное шоу

Судя по всему, в этом году в Европе все же пройдет некое подобие любимого многими песенного конкурса. Несмотря на то, что ранее было объявлено об отмене «Евровидения» в этом году, сейчас организаторы выступили с новым заявлением.

Так, они решили 16 мая провести специальное шоу с участием конкурсантов этого года и прошлых лет. Мероприятие получило название Eurovision: Europe Shine A Lig. В нем примут участие исполнители из 41 страны, которые должны были выступить на конкурсе в этом году.

Однако, помимо конкурсантов этого года организаторы решили пригласить и звезд прошлых лет.

В общей сложности концерт продлится около 2 часов, а посмотреть его люди смогут на официальном канале конкурса в YouTube.

Таким образом, Украина и ее представитель группа Go-A все же получат шанс зажечь на сцене Евровидения.

Ранее было объявлено, что «Евровидение-2020» организаторы решили перенести на следующий год. Известно, что шоу пройдет в следующем году в Роттердаме, но уже с новыми номерами и новыми песнями. Все исполнители этого года будут приглашены обратно, но из- за правил текущие песни больше не будут использоваться.

Напомним, стало известно, кто представит Украину на Евровидении в 2021 году: Go-A не выдержали, эмоциональное обращение.

Как сообщала Politeka, «Евровидение 2020»: стала известна судьба конкурса, организаторы пошли на крайние меры.

Также Politeka писала об отмене Евровидения: сделано официальное заявление, «из-за распространения вируса…».