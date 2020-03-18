Популярный песенный конкурс «Евровидение 2020» был отменен
Об этом сообщили представители канала Super TV в Twitter.
Шоу пройдет в следующем году в Роттердаме, но уже с новыми номерами и новыми песнями. Все исполнители этого года будут приглашены обратно, но из- за правил текущие песни больше не будут использоваться.
Официальное заявление по этому поводу должно быть сделано сегодня.
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Ранее врачи диагностировали коронавирус у одного из членов Европейского вещательного союза. По этой причине представители Швеции и Израиля отказались принимать участие в мероприятии.
«Европейский вещательный союз продолжает следить за ситуацией и оценивать потенциал влияния коронавируса на конкурс. Если ситуация ухудшится, будут приняты альтернативные меры», — сообщали организаторы «Евровидения», надеясь на улучшение обстановки.
Напомним, мэр Роттердама заявлял ранее, что вопрос проведения Евровидения решится 5-6 апреля. В это время организаторы должны монтировать сцену и решение будет принято до начала строительства.
"Для меня последний день - это момент, когда мы начинаем строить сцену. В этот день должны уточнить: пройдет Евровидение или нет. У нас есть два варианта: EBU и AVROTROS (голландский вещатель) могут принять решение о проведении или отмене. Но сейчас слишком рано", - заявил чиновник.
Ранее стало известно, что в Нидерландах, где в этом году должен состояться конкурс, запретили публичные собрания групп более чем из 100 человек из-за распространения коронавируса.
Напомним, астролог, предсказавший победу Зеленского, огорошил прогнозом по Евровидению: фатальные подробности.
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