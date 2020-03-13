Судьба популярного песенного конкурса Евровидение-2020 решится в начале апреля

Об этом заявил мэр Роттердама Ахмед Абуталеб в интервью RTV Rijnmond.

Дело в том, что в Нидерландах, где в этом году должен состояться конкурс, запретили публичные собрания групп более чем из 100 человек из-за распространения коронавируса. Однако, подготовка к Евровидению-2020 идет полным ходом и сам конкурс не отменили.

Мэр Роттердама отметил, что вопрос проведения Евровидения решится 5-6 апреля. В это время организаторы должны монтировать сцену и решение будет принято до начала строительства.

"Для меня последний день - это момент, когда мы начинаем строить сцену. В этот день должны уточнить: пройдет Евровидение или нет. У нас есть два варианта: EBU и AVROTROS (голландский вещатель) могут принять решение о проведении или отмене. Но сейчас слишком рано", - заявил чиновник.

На данный момент подготовка идет по плану, все страны-участницы уже представили свои песни.

Отметим, Eвропейский вещательный союз имеет запасные варианты на случай ЧП:

Без изменений - Евровидение-2020 пройдет как запланировано;

Нет аудитории, арена - Ограниченное количество аудитории / нет аудитории (на арене);

Нет зрителей, телестудия - Трансляция Евровидения в телестудии без зрителей;

Национальная трансляция - каждая страна будет транслировать песню из своего города;

Перенос - с рядом возможных вариантов;

Отмена - этот вариант пока не рассматривается.

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