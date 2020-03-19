В 2021 году Украину на конкурсе "Евровидение" будет представлять победитель национального отбора "Евровидение 2020", группа Go-A

Об этом говорится на официальной странице песенного конкурса "Евровидение" в Украине в социальной сети Instagram.

Группа Go-A обратился к украинцам по этому поводу.

«Мы очень благодарны каждому из вас за поддержку и безумные эмоции, что вы нам подарили. За веру в себя и победный дух. За то, что перевернули наш мир и стали уже такой близкой музыкальной семьей! Берегите себя и родных, следите за здоровье! А когда ситуация стабилизируется - обязательно встретимся на концертах и фестивальных площадках », говорится в сообщении группы.

Напомним, конкурс «Евровидение 2020» был отменен из-за пандемии коронавируса.

Шоу пройдет в следующем году в Роттердаме, но уже с новыми номерами и новыми песнями. Все исполнители этого года будут приглашены обратно, но из- за правил текущие песни больше не будут использоваться.

Ранее врачи диагностировали коронавирус у одного из членов Европейского вещательного союза. По этой причине представители Швеции и Израиля отказались принимать участие в мероприятии.

«Европейский вещательный союз продолжает следить за ситуацией и оценивать потенциал влияния коронавируса на конкурс. Если ситуация ухудшится, будут приняты альтернативные меры», — сообщали организаторы «Евровидения», надеясь на улучшение обстановки.

Напомним, мэр Роттердама заявлял ранее, что вопрос проведения Евровидения решится 5-6 апреля. В это время организаторы должны монтировать сцену и решение будет принято до начала строительства.

"Для меня последний день - это момент, когда мы начинаем строить сцену. В этот день должны уточнить: пройдет Евровидение или нет. У нас есть два варианта: EBU и AVROTROS (голландский вещатель) могут принять решение о проведении или отмене. Но сейчас слишком рано", - заявил чиновник.

Ранее стало известно, что в Нидерландах, где в этом году должен состояться конкурс, запретили публичные собрания групп более чем из 100 человек из-за распространения коронавируса.

Напомним, астролог, предсказавший победу Зеленского, огорошил прогнозом по Евровидению: фатальные подробности.

Как сообщала Politeka, Россия передумала отправлять украинца на Евровидение: солист Little Big ошарашил заявлением.

Также Politeka писала, что фаворит Лорак прорвался на "Евровидение 2020", певица не сдержалась: "Какой он красивый".