Каждый успешный человек должен обладать многими жизненно важными навыками, чтобы быть профессионалом. Многие из них известны людям уже много лет, другие были сформулированы совсем недавно из-за изменений в нашем обществе.

Автор инициативы "АКАДЕМИЯ.ONLINE" Алексей Кавилин считает, что: "Представители каждого нового поколения привносят с собой различные новинки. Кроме многочисленных устройств, это также всякого рода отношения друг с другом, иные привычки и отношение к казалось бы уже привычным вещам. Также дети мыслят совсем по-другому, поэтому процесс обучения требует изменений. Наставникам не только целесообразно следовать всем нововведениям, которые возникают в обществе, но и нужно иметь желание принять их лично. Это также включает использование большого количества новых технологий. Часто современным детям или студентам проще задать личные вопросы через социальные сети, чем это сделать лицом к лицу. Аналогично ранее основным свидетельством хороших знаний была способность повторять изученную информацию. С этого времени все изменилось, потому что сейчас школьникам ылы студентам приходится анализировать, находить плюсы и минусы, делать выводы и находить доказательства, а не только запоминать. В общем цифровые навыки - это потребность современности ".

Конечно, есть многочисленные аргументы относительно преимуществ и недостатков различных устройств в образовании, но все же их приоритет в новизне делает полезными для получения новых знаний. Они улучшают систему обучения, делая ее развитой и современной. Мы живем в эпоху, когда все, о чем хочешь узнать, можно найти в Интернете. В наше время онлайн-обучения получило много новых особенностей и продолжает развиваться. Прогрессивные учебные практики больше сосредотачиваются на индивидуальных потребностях личности, а не предполагают, что все люди находятся на одном уровне понимания.

Команда "АКАДЕМИЯ.ONLINE" с энтузиазмом относится к будущему обучению и верит в обмен инновационными путями совершенствования образования, чтобы вдохновить каждого, кто стремится улучшить свою карьеру. А для этого достаточно быстро необходимо адаптировать имеющиеся практики к переходным потребностей будущего. В свое время книги были единственным способом получить ценные учебные материалы. Однако инновационные образовательные инструменты теперь обеспечивают доступ к множеству Интернет-образовательных ресурсов, которые помогут получить новые знания; обеспечить себя информацией практической и актуальной; они охватывают интересные курсы под руководством инструкторов.

Участниками инициативы "АКАДЕМИЯ.ONLINE" сделаны сборники доступных онлайн-курсов для различных возрастных групп и уровней образования:

Возможности для работы и учебы online: https://cutt.ly/YtvUI1D

Ресурсы онлайн-обучения школьникам: https://cutt.ly/ltvUErt

Студентам и специалистам: https://cutt.ly/4tvUnmV

Это лишь часть интересных образовательных материалов, но мы думаем, что они - отличный способ действовать. Особенно в условиях пандемии и временного карантина. И если кто-то только начинает свой путь инновационной практики образования, "АКАДЕМИЯ.ONLINE" готова этому способствовать. А за дополнительной информацией можно обращаться на сайт инициатора проекта по ссылке: http://kavylin.com/.