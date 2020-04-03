Новости, которые вы могли пропустить

Карантин ужесточат: заявление Минздрава

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности речь идет об ограничении времени пребывания людей вне дома.

Кроме того, правительство намерено ввести обязательный масочный режим.

Отмечается, что закроют все спортивные площадки, все скверы. Будут запрещены все массовые любые события. Также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты. Запрещено будет передвигаться даже по двум.

Украинцам уже 1 мая опять пересчитают пенсии, раскрыты новые суммы

Украинское правительство приняло решение о том, чтобы повысить пенсии людям уже с 1 мая.

Предусматривается индексация пенсий на 11%, ежемесячная выплата в размере 500 гривен пенсионерам старше 80-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9205 гривен и установка минимальной пенсии на уровне 2100 грн.

Кроме того, пенсионерам будет выдана одноразовая денежная помощь в виде тысячи гривен.

Правила начисления и суммы субсидий на коммуналку изменились в разгар карантина

Правительство отложило планируемое с мая увеличение с 15 до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства нормы платы за ЖК-услуги при назначении субсидии.

Таким образом, время действия постановления Кабмина №878 от 20 октября 2019 года передвинуто.

Постановление также предусматривало упрощение назначения субсидий военнослужащим, гражданам старше 60 лет, состоящих в браке и проживающих в селах, а также детским домам семейного типа.

Также власти приняли постановление, которым были увеличины на 50% соцнормативы при начислении субсидий во время карантина. В частности, данным документом запрещено лишать субсидий на этот период.

К слову, субсидии на время карантина увеличат в среднем на 300 гривен.

Напомним, антикризисный закон принят: за что теперь не нужно платить украинцам, полный список поблажек.

Как сообщала Politeka, карантин из-за коронавируса в Украине: объявлены новые правила для кредитов, депозитов и коммуналки.

Также Politeka писала, что украинцам повысят субсидии из-за карантина: когда заработает и кому повезет.