Карантин ужесточат: заявление Минздрава
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
В частности речь идет об ограничении времени пребывания людей вне дома.
Кроме того, правительство намерено ввести обязательный масочный режим.
Болезнь настигла Путина, в России переполох из-за эпидемии: «Надо же, как живой»
Часть Украины уйдет под воду, климат изменится кардинально: где нельзя будет жить
Бесстыжая Каменских показала грудь в прозрачном белье: "Ты наш огонь!"
Юрий Ткач из "Квартал 95" изменился до неузнаваемости, жена и дочь оценили: "Красавчик"
Отмечается, что закроют все спортивные площадки, все скверы. Будут запрещены все массовые любые события. Также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты. Запрещено будет передвигаться даже по двум.
Украинцам уже 1 мая опять пересчитают пенсии, раскрыты новые суммы
Украинское правительство приняло решение о том, чтобы повысить пенсии людям уже с 1 мая.
Предусматривается индексация пенсий на 11%, ежемесячная выплата в размере 500 гривен пенсионерам старше 80-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9205 гривен и установка минимальной пенсии на уровне 2100 грн.
Кроме того, пенсионерам будет выдана одноразовая денежная помощь в виде тысячи гривен.
Правила начисления и суммы субсидий на коммуналку изменились в разгар карантина
Правительство отложило планируемое с мая увеличение с 15 до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства нормы платы за ЖК-услуги при назначении субсидии.
Таким образом, время действия постановления Кабмина №878 от 20 октября 2019 года передвинуто.
Постановление также предусматривало упрощение назначения субсидий военнослужащим, гражданам старше 60 лет, состоящих в браке и проживающих в селах, а также детским домам семейного типа.
Также власти приняли постановление, которым были увеличины на 50% соцнормативы при начислении субсидий во время карантина. В частности, данным документом запрещено лишать субсидий на этот период.
К слову, субсидии на время карантина увеличат в среднем на 300 гривен.
Напомним, антикризисный закон принят: за что теперь не нужно платить украинцам, полный список поблажек.
Как сообщала Politeka, карантин из-за коронавируса в Украине: объявлены новые правила для кредитов, депозитов и коммуналки.
Также Politeka писала, что украинцам повысят субсидии из-за карантина: когда заработает и кому повезет.