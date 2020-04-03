Киевского градоначальника Виталия Кличко высмеяли за нелепую оговорку во время обращения к украинцам по случаю ужесточения карантина
Как сообщает Politeka, кадры были опубликованы в YouTube.
Так, в ходе выступления Кличко рассказал о введении противоэпидемических мер и ограничений, которые должны помочь в борьбе с китайским вирусом. Однако допустил нелепую оговорку.
«Как видите, среди больных – двое неполноценных детей: 16-летний парень и 17-летняя девушка», - отметил он.
На видео с 0:50
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Уточним, что в ходе выступления, скорее всего, он должен был сказать «несовершеннолетних» детей. На это обратили внимание пользователи сети и начали наперегонки высказывать свое мнение об инциденте.
«наверное сто грамм потянул…неполноценных детей», «я тащусь от Витальки Азирова», «Азаров отдыхает. Это полная торба», «Кличко в нужный момент включает дурачка,хотя он очень хитрый жулик», «О, мои сочувствия переводчице начались», - пишут они.
До этого мы писали, что киевский мэр Виталий Кличко заявил, что так называемые VIP-палаты подготовили в Александровской больнице на случай заболевания первых лиц государства. Кличко объяснил, что палаты начали готовить после приказов Госслужбы охраны, Минздрава и обращения Госуправления делами при президенте.
"Что касается якобы VIP-палат для депутатов и других чиновников – такого нет! Скажу одно: оно было сделано на исполнение приказов Государственной службы охраны, Минздрава и обращения на их основании Государственного управления делами при президенте.", - заявил Кличко
Многие украинцы не смогли сдержать своего негодования, они не могли понять, почему права простых украинцев так ущемляют. Нашлись среди украинцев и те, кто предложил депутатам лечиться по той же системе, по которой лечится простой украинец.
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