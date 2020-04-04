Швеция по-своему пытается бороться с опасным китайским вирусом

Об этом пишет ЕП.

Несмотря на мировую практику, официальный Стокгольм решил отказаться от радикальных ограничений и по-своему вести борьбу с вирусом.

Поэтому в нашей стране также могли не вводить карантин, а пойти "по стопам" Стокгольма.

В Швеции до сих пор работает общественный транспорт, а работодателям только посоветовали перевести работников на удаленный режим.

Директива правительства разрешает учебным заведениям самостоятельно решать, как нужно работать в условиях пандемии. Это связано с тем, что радикальные ограничения в условиях карантина противоречат основам демократии страны.

Столичный аэропорт продолжает работать в привычном режиме, как и бары, кинотеатры и магазины. Но либеральные меры ограничения не означают, что китайский вирус обошел Швецию стороной.

На сегодняшний день в стране около 5,5 тысяч подтвержденных случаев заражения. Критики режима утверждают, что власти фиксируют только тяжелые случаи, тем самым, уменьшая официальную статистику.

Можно сделать предположение, что шведская ситуация кардинально отличается от украинской: прогрессивные граждане демонстрируют зрелость и берут ответственность за самоизоляцию в свои руки.

Медики в Швеции предупреждают, что спад эпидемии будет летом, но осенью может начаться вторая волна заболеваний. Но она может пройти незаметно, если будет сформирован коллективный иммунитет.

Главный эпидемиолог Андерш Тегнел также заявил, что лишь два мероприятия могут стать ключевыми в борьбе с вирусом: защита населения из группы риска и изоляция больных с симптомами респираторных заболеваний.

Ранее мы рассказывали, что украинцам запретили выходить из дома. В частности, такое ограничение вводится в Черновицкой области.

Как сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, на ближайшие двое суток вводят в регионе режим максимального ограничения передвижения.

Глава Черновицкой ОГА также призвал жителей региона к 13:00 приобрести необходимые продукты питания с расчетом на двое суток, поскольку никто не сможет больше выйти из дома.

"В субботу (4 апреля) просим всех жителей области до 13:00 приобрести необходимые продукты питания на двое суток. Призываем оставаться дома и не покидать свои дома до 6:00 понедельника (6 апреля)", – добавил Осачук.

Напомним про новый запрет на карантине: украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».

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