Сегодня, 4 апреля, 20 украинских врачей прибыли в Италию для борьбы с эпидемией

Известно, что украинские врачи пробудут в Италии 14 дней, после чего вернутся на родину, где могут продолжить роботу в случае распространения эпидемии.



Кроме того известно, что Украина формирует для итальянцев гуманитарную помощь и вертолет-реанимацию. Планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которой определяется с учетом потребностей внутреннего украинского рынка.

В пресс-службе посольства Украины сообщили, что Италия уже выразила благодарность за помощь.

"Спасибо Украине и ее медикам за этот жест солидарности и международной поддержки. Италия этого никогда не забудет", - такими словами встретил украинских медиков Глава МИД Л. Ди Майо.

Пользователи сети уже отреагировали на эту новость. Но из мнение разделилось: некоторые пожелали врачам удачи и восхитись таким решение украинских властей, но были и те, кто посчитал такое решение недопустимым в связи с ситуацией в самой Украине.

"Горжусь такими соотечественниками!", "Бог в помощь всем преодолеть тяжелую болезнь", "Жест ... вроде наши имеют с этим вирусом больше опыта) Политический расчет и пиар на фоне действий России (... хотя, может окупится", - писали в сети.

Напомним, поручение отправить бригаду врачей в Италию для борьбы с эпидемией дал президент Владимир Зеленский после селекторного совещания с членами правительства. Таким образом наша страна может присоединиться к ряду государств, которые уже направили своих медиков в эпицентр пандемии в Европе.

Напомним, Комаровский разнес Кабмин за ограничения из-за карантина.

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