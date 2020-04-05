Погода в Україні 5 квітня приємно порадує, територію країни накриє тепле повітря

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гидрометеоролического центру.

Так, на західній Україні повітря прогріється вдень до 11-17 тепла. Вночі місцями похолодає до -3 морозу. Опадів не буде, хоча повітря затягне хмарами.

На півночі країни також очікується хмарність без опадів. Але тут стовпчики термометра покажуть вдень 10-12 тепла. А от вночі помітно похолодає: від 0 до -2 за Цельсієм.

Українцям у центральних регіонах варто готуватися до денних 11-15 за Цельсієм. А от вночі до -1+1 градуса.

Трохи тепліше буде на півдні країни. Там стовпчик термометра покаже 12-16 вище нуля. А от вночі все зміниться: від 2 до 6 тепла.

На півночі України повітря прогріється до 10-14 градусів. Вночі місцями похолодає аж до -2 нижче нуля.

У столиці України та області синоптики прогнозують невелику хмарність та денні 10-13 тепла. А от вночі стовпчик термометра покаже від 0 до -4 за Цельсієм.

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