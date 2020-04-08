Страсний тиждень 2020 оповита безліччю традицій і ритуалів. Кожен день Великої седмиці опирається на біблійні історії, має свої заборони і молитви.

Страсний тиждень 2020 (також «Великий тиждень», «Страсна седмиця») — це останні шість днів перед Великоднем, які в 2020 році розпочнуться 13 квітня, відразу після Вербної неділі, і закінчаться 18 квітня у Велику суботу. У цей період християни згадують Таємну вечерю, зраду і суд Ісуса Христа, його страждання, розп'яття на горі Голгофі і поховання.

У католицизмі Страсний тиждень є частиною Великого посту, але в православ'ї — це самостійна, окрема частина літургійного ходу, що йде за Великим постом і не є його складовою частиною. Великий піст — Чотиридесятниця, що складається з шести тижнів (за винятком Лазаревої суботи та Вербної неділі).

Кожен день Страсної седмиці носить приставку «Великий». Перші три дні проводиться літургія Передосвячених Дарів, у Великий четвер і суботу відбувається літургія Василя Великого (у п'ятницю без літургії). Згідно з церковним уставом, до Великої середи потрібно прочитати весь Псалтир, за винятком 17-ї кафізми, яка зачитується на утрені Великої суботи.

Джерело: dyvensvit.org

Історія Страсної седмиці по днях

Ще з далеких часів цей тиждень проводиться в строгому режимі утримання, палких молитвах, подвигах чеснот і всякого милосердя. В цей період всі Великі служби мають особливу глибину благочестивих переживань. Кожному дню тижня присвоєно особливий спогад, що виражається у співах і євангельських читаннях утрені і літургії.

У Великий понеділок (13 квітня 2020), перший день Страсного тижня, згадується історія про патріарха Йосипа, якого через заздрість брати продали в Єгипет. Це прообраз змученого страждаючого Ісуса, а також євангельська розповідь про прокляття Христом безплідної смоковниці, яка символізувала брудну душу, що не давала духовних плодів, таких як добрі справи, щире покаяння і віра.

У Великий вівторок під куполами храмів будуть проговорені історії про вчення Ісуса книжників і фарисеїв, про його молитви в Єрусалимі, притчі про данину Кесарю, про вірного і невірного раба, про воскресіння мертвих, про десятьох дів, про Страшний суд і про таланти.

У Велику середу приходить до кінця церковне покаяння, люди причащаються і просять один в одного пробачення за погані вчинки та образи. В цей день згадується зрада Іуди, його грошолюбство і прийняте рішення зрадити наставника за 30 срібників (значні гроші, за які можна було придбати ділянку навіть в Єрусалимі). Також згадується жінка-грішниця, яка омила сльозами і помазала миром ноги Ісуса Христа.

У Великий четвер згадуються чотири головні євангельські події, які відбулися в цей день:

Таємна вечеря, де Ісус ввів новозавітне таїнство Святого Причастя (Євхаристії);

обмивання Сином Божим ніг своїм учням, як вияв любові до них і смиренності;

молитва Ісуса в Гетсиманському саду;

підле зрадництво Іуди.

Цей четвер також називають «Чистим». Традиційно люди проводять багато часу за купанням, щоб змити гріхи, зцілиться. Прийнято доводити чистоту в будинку до ідеалу, можливо, навіть за допомогою генерального прибирання. Такі години часто називаються «очищенням». Приблизний час, який люди проводять за купанням у четвер —2-3 години.

Джерело: vchaspik.ua

Страсна П'ятниця 2020 (17 квітня) — час скорботи, смерть Ісуса Христа за наші гріхи. Всі богослужіння в храмах присвячуються спогадам про муки Сина Божого, літургія не проводиться, так як Господь приніс себе в жертву. Як правило, люди намагаються не сміятися і не розважатися, роздавати продукти нужденним, деякі нічого не їдять. Ніч на п'ятницю проводять в молитвах.

У Велику суботу люди збираються на ранкову молитву, після обіду священики освячують великодні паски, яйця, хліб та іншу їжу, яку принесли з собою віряни. Для тих, хто постить дозволяється їсти гарячу їжу з маслом і навіть випити трохи вина. Люди намагаються якомога швидше закінчити всі свої суботні справи і піти до церкви на вечірню службу, адже ніч з суботи на неділю — найчудесніша для віруючих, бо прозвучить довгоочікувана фраза «Христос воскрес!», а у відповідь радісно відгукнеться: «Воістину воскрес!»

У Неділю 19 квітня 2020 року світ зустріне Велику Пасху, день Світлого Христового Воскресіння. Все це неділя слова «привіт», «привіт» та ін втрачають свою актуальність, бо привітання звучить як «Христос воскрес!», у відповідь на нього треба відповісти «Воістину воскрес!». Християни радіють, співають, танцюють, вітають один одного і уникають важкої праці. На стіл накривається багато різноманітних страв, адже період Великого посту також підійшов до кінця, навіть весілля за своїм меню поступається (алкоголь не заборонений, але переборщувати не варто, біблія не заохочує).

В храмах під час Страсного тижня можна дізнатися назви та опис всіх найважливіших подій в християнстві, хто і чому робив ті чи інші вчинки. З цього і починається духовне просвітління.

Джерело: church-viktor.org

Традиції та значення Страсної неділі 2020

Після закінчення Великого посту, коли календар харчування можна відкласти в довгий ящик, життя християн змінюється, а Страсний тиждень 2020 сприяє тому, щоб люди стали на вірну стежку, закріпивши ту віру та близькість до бога, що так важко давалися їм у період Чотиридесятниці.

У Страсний тиждень, люди традиційно готуються до найголовнішого свята весни, а для деяких і цілого року — Великодня. Йдуть активні генеральні прибирання, миються столи і лави, вікна, стіни, двері, білиться піч, витрушуються килими і т.д. Господині збирають і варять яйця на великдень, після все сімейство розмальовує їх, придумуючи різні орнаменти.

Також за традицією запікається і коптитися м'ясо, готуються дрова до вихідних (постити треба до неділі). При всьому цьому, люди уникають гучних гулянь та музики, співів, всі небагатослівні, вуличні ігри та хороводи також не проводяться. Тому прибирати доведеться без особливого музичного супроводу.

За слов'янськими повір'ями, під час Страсної седмиці душі померлих предків відвідують землю. Тому прийнято ходити на кладовище прибирати, залишати на могилах смачні подарунки «за упокій».

Деякі дівчата намагаються гадати, бо в ці дні особливо сильна енергетика, проводять різні ритуали. При такій роботі головне не зіткнутися з нечистою силою, яка легко вводить в блуд навіть найдосвідченіших у цій справі людей. Пам'ятайте, уникнути спокуси часом дуже важко, і ніякі ворожіння того не варті.

По закінченню Страсного тижня християни вітають один одного у віршах і прозі, деякі в силу сучасних технологій можуть завантажити і відправити красиві картинки або листівки по месенджеру.

У католицтві, народні традиції можуть відрізнятися від православних, навіть їх назви та дати. Вони можуть харчуватися по-іншому, вести інший спосіб життя, але ніхто не забуває молитися. Всі ми різні, але віра спільна, потрібно це враховувати і толерантно ставитися один до одного.

Джерело: proexpress.com.ua

Прикмети і заборони на Страсний тиждень 2020

Давньослов'янський народ завжди помічав прикмети, передаючи знання з покоління в покоління. Так, сьогодні ми можемо користуватися інформацією, яка століттями збиралася нашими дідами. Як правило, прислуховуються до прикмет у свята, наприклад, Благовіщення, у Лазареву суботу, під час Пасхи. Навіть у Батьківську суботу відзначаються певні тенденції. Але в Страсну седмицю важливий кожен день тижня.

Так, посаджені в понеділок рослини принесуть відмінний урожай. Якщо небо буде чистим, а сонце ясним, то і сходи з'являться швидко. Якщо у вівторок піде дощ, значить буде рік грибів, а якщо небо буде чистим, значить можна очікувати хороший урожай пшениці.

У Велику середу люди виносять мило на вулицю, щоб скористатися ним у Чистий четвер. Вважається, що таке мило позбавить від порчі та зглазу. У четвер, коли ще дозволяється працювати, люди печуть паску і дивляться, якщо він рум'яний, значить буде щастя і удача, якщо ж підгорів, можуть бути неприємності.

П'ятниця має особливу силу, яка погода буде в цей день, такою і буде надалі весна. У п'ятницю заборонено проводити замовляння і обряди.

До інших заборон на Страсний тиждень 2020 відносяться:

обжерливість (харчування має бути збалансованим, краще пісним);

скандали (категорично заборонено сваритися, злитися, кричати), як і Батьківська субота, Страсна седмиця — час відвідування землі духами померлих предків;

«бурхливий» відпочинок, не можна гуляти, влаштовувати вечірки, азартні ігри та дискотеки;

розпутна поведінка, не можна навіть допускати гріховні думки;

відмова допомоги нужденному (в біблії сказано, що так може попросити допомоги саме Господь);

проведення таїнства хрещення та вінчання, навіть святкувати день святих заборонено.

Джерело: nikcenter.org

Ці заборони стосуються кожного з нас, а не тільки глибоко віруючих. Вони щороку однакові, що в 2019, що в 2020, не має значення. Потрібно читати молитви, пройти сповідь, покаятися в гріхах своїх, причащаститися. Дітей також треба наставляти на шлях праведний, бо вони найбільш сильно піддаються спокусам нечистого.

Обмеження в Страсний тиждень 2020 найсуворіші за весь рік, раціон харчування і зовсім скорочується до одноразового прийому хліба і води, а розклад робіт розділений на кожен день. Сенс цього всього — стати ближче до Бога, очистити душу і тіло, проявити повагу до Спасителя. Це не означає, що при хворобі потрібно харчуватися згідно дієті, це не називається зрадою і недотриманням посту. В православ'ї всі такі випадки давно передбачені.

Тлумачення правил буває різним, також, як і обмеження. Наприклад, замість того, щоб вдатись до пісного випробування, можна відмовитися від улюбленої ласуни або відеогри. Такі вчинки називаються — світлими, що висвітлюють шлях до Господа.

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