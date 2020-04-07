Филипп Киркоров признался, что хочет приехать в Украину и ждет приглашения от Владимира Зеленского

Такое заявление знаменитый российский певец сделал во время прямого эфира в Инстаграм с главной суперблондинкой Украины Олей Поляковой (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Киркоров заявил, что сейчас одно из его самых больших желаний – визит в Украину. Певец уверяет, что ему никак не дает покоя запрет на посещение нашей страны. При этом он уверен, что люди очень ждут его приезда.

«Меня там ждут, столько всего в творчестве произошло, столько нового, а поделиться не можем. Не денег ради, обидно, что потеряно столько времени», - рассказал Киркоров.

Он также вспомнил о том, что его якобы многое связывает с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению певца, это значит, что глава государства должен «протянуть ему руку» и помочь с запретом.

«Несмотря на то, что президент Украины – человек, с которым связано в моей жизни очень много доброго и светлого… Достучаться до него я сам не пробовал, не привык просить. Я думаю, что он сам прекрасно знает, что Филипп Киркоров всегда придет и поддержит, раньше он сам на меня выходил. Но если до сих пор он не протянул руку, понимая и зная, что одним из самых больших моих желаний сейчас было бы приехать в Украину, значит на это есть причины. И напрашиваться я не буду», - подытожил артист.

Судя по тону певца, он сильно обижен на украинского президента.

Напомним, Киркоров показал свою любимую женщину, теперь ясно, на кого похожа 8-летняя дочь певца.

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